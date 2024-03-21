В Самаре объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

В Приволжском УГМС объявили желтый уровень опасности по Самарской области. Причина — туман.

"В четверг, 21 марта, в первой половине дня местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 м и менее", — предупредили синоптики.

Госавтоинспекция региона напоминает о безопасности во время тумана, когда следует проявлять максимальную бдительность.

"Автомобилистам необходимо включить ближний свет фар и увеличить дистанцию до других машин. Кроме того, не рекомендуется совершать резкие перестроения или торможения. Во время тумана самый опасный маневр — обгон. Пешеходам рекомендуется носить на одежде световозвращающие элементы. Обязательно соблюдать правила дорожного движения, переходить дорогу только в положенных местах, убедившись, что водители видят и пропускают", — отмечается в сообщении.