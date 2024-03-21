Владимир Путин наградил медалью "За заслуги перед Отечеством" главу самарской компании "Пегас-Агро"

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" IІ степени самарского бизнесмена Светлану Линник. Об этом сообщила омбудсмен Самарской области.