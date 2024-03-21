16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Молодежь Самарской области приняла самое активное участие в выборах президента страны Фарит Мухаметшин провел встречу с международными наблюдателями на выборах президента России в Самарской области Рекордная явка в регионах ПФО - Самарская область вошла в топ-10 по активности избирателей Явка - 78,86%, за Путина - 86,76%: итоги выборов по Самарской области Самарцы показали рекордную явку на выборах президента России

Выборы Власть и политика

Молодежь Самарской области приняла самое активное участие в выборах президента страны

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Молодежь в Российской Федерации — это одна из самых активных, инициативных и деятельных групп населения. Молодежь Самарской области в дни голосования за президента страны активно участвовала и в голосовании, и в наблюдательном процессе. Так, например, на территории Самарской области впервые свой выбор сделали более 14 тысяч юношей и девушек.

Напомним, в дни голосования на всех избирательных участках Самарской области присутствовали общественные наблюдатели, а также были установлены либо видеокамеры (1908 камер в 954 помещениях для голосования), либо средства видеофиксации (797 единиц). В круглосуточном режиме в региональном Центре общественного наблюдения 40 видеонаблюдателей посменно осуществляли мониторинг происходящего на избирательных участках. И среди общественных наблюдателей, и среди видеонаблюдателей было много молодых людей, прошедших обучение.

"Видеонаблюдение за выборами имеет в Самарской области достаточно давнюю традицию: с 2016 года есть такой опыт. В рамках этой кампании студенты в основном юридических специальностей вузов были подготовлены квалифицированными участниками избирательного процесса, участниками предыдущих избирательных кампаний для того, чтобы осуществлять именно видеонаблюдение и, таким образом, дополнять общественных наблюдателей, которые находились непосредственно на избирательных участках. На участках, на которых было организовано видеонаблюдение, было установлено по две камеры, одна из которых следила за местом выдачи избирательных бюллетеней, а другая за ящиками для голосования или КОИБами. На участках, конечно, могут возникать ситуации, которые не влияют на исход голосования, но, тем не менее, требуют нашего внимания. Например, место для голосования может оказаться вне поля зрения установленной камеры. Видеонаблюдатели должны были обращать внимание на эти и другие нестандартные ситуации. Если они отмечали такие моменты, вопросы передавались на рассмотрение группы разбора, которая квалифицированно судила о том, что именно происходит", — рассказал член Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами президента РФ в 2024 году, доцент кафедры государственного и административного права ФГАОУ ВО "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева" Владислав Волков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Самарцев 13 июня 2022 09:43 Верховный Суд поставил точку в иске кандидата в депутаты из Самарской области

Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!

Аркадий Соларев 23 марта 2018 11:12 Олег Матвейчев: "В Самарской области снизились протестные настроения"

Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"

Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Фото на сайте

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31