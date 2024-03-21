Молодежь Самарской области приняла самое активное участие в выборах президента страны

Молодежь в Российской Федерации — это одна из самых активных, инициативных и деятельных групп населения. Молодежь Самарской области в дни голосования за президента страны активно участвовала и в голосовании, и в наблюдательном процессе. Так, например, на территории Самарской области впервые свой выбор сделали более 14 тысяч юношей и девушек.

Напомним, в дни голосования на всех избирательных участках Самарской области присутствовали общественные наблюдатели, а также были установлены либо видеокамеры (1908 камер в 954 помещениях для голосования), либо средства видеофиксации (797 единиц). В круглосуточном режиме в региональном Центре общественного наблюдения 40 видеонаблюдателей посменно осуществляли мониторинг происходящего на избирательных участках. И среди общественных наблюдателей, и среди видеонаблюдателей было много молодых людей, прошедших обучение.

"Видеонаблюдение за выборами имеет в Самарской области достаточно давнюю традицию: с 2016 года есть такой опыт. В рамках этой кампании студенты в основном юридических специальностей вузов были подготовлены квалифицированными участниками избирательного процесса, участниками предыдущих избирательных кампаний для того, чтобы осуществлять именно видеонаблюдение и, таким образом, дополнять общественных наблюдателей, которые находились непосредственно на избирательных участках. На участках, на которых было организовано видеонаблюдение, было установлено по две камеры, одна из которых следила за местом выдачи избирательных бюллетеней, а другая за ящиками для голосования или КОИБами. На участках, конечно, могут возникать ситуации, которые не влияют на исход голосования, но, тем не менее, требуют нашего внимания. Например, место для голосования может оказаться вне поля зрения установленной камеры. Видеонаблюдатели должны были обращать внимание на эти и другие нестандартные ситуации. Если они отмечали такие моменты, вопросы передавались на рассмотрение группы разбора, которая квалифицированно судила о том, что именно происходит", — рассказал член Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами президента РФ в 2024 году, доцент кафедры государственного и административного права ФГАОУ ВО "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева" Владислав Волков.