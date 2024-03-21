Под Сызранью в ДТП погиб водитель иномарки Saab

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В четверг, 21 марта, около 9:00 в Сызранском районе 36-летний водитель автомобиля Saab совершил съезд в правый кювет. После машина перевернулась, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области