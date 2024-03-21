Более 3 миллиардов для оперативного урегулирования убытков: "Ингосстрах" рассказал о выплатах по автострахованию за две недели марта

За период с 4 по 15 марта "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 3,7 миллиарда рублей в сегменте автострахования. Так, по каско было выплачено более 900 миллионов, а по ОСАГО — более 2,8 миллиарда рублей. Самые крупные выплаты по каско за 2 недели составили 8,8 миллиона — водитель не справился с управлением и наехал на препятствие; 8,5 миллиона — водитель попытался избежать столкновения с животным, выскочившим на дорогу: автомобилист попытался объехать животное, но потерял контроль над управлением и врезался в дерево; а также 8,2 миллиона рублей — в застрахованном автомобиле произошла неисправность электрооборудования, из-за чего возник пожар.

Самые крупные выплаты по ОСАГО были в филиалах в Москве — более 1,8 миллиарда, Санкт-Петербурге — более 66 миллионов, Челябинской области — более 57 миллионов, Приморском крае — более 46 миллионов, а также в республике Башкортостан — более 43 миллионов рублей.

По каско самые большие выплаты были в филиалах в Москве — более 483 миллионов, Санкт-Петербурге — более 124 миллионов, Свердловской области — более 25 миллионов, Краснодарском крае — более 20 миллионов, а также в Тульской области — более 16 миллионов рублей.

"Ингосстрах" уже долгое время является одним из лидеров по страхованию каско и ОСАГО, а одним из показателей стабильности компании является урегулирование убытков и выплаты, с помощью которых клиенты могут отремонтировать свой автомобиль.

Компания предлагает широкую линейку страховых продуктов для всех сфер жизни и бизнеса. Для владельцев автомобилей "Ингосстрах" разработал полисы ОСАГО и каско, защиту от лиц без ОСАГО, в том числе от водителей велосипедов, а также возможность приобрести мини каско за полцены без осмотра автомобиля, которое можно оформить в рассрочку, без скрытых процентов и комиссий.