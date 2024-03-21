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Страхование Финансы

Спрос на страхование грузоперевозок вырос на 21% за 2023 год

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам 2023 года зафиксирован активный рост спроса на страхование грузоперевозок легковых авто и запчастей, продуктов питания, товаров народного потребления, мобильных телефонов, планшетов и аксессуаров для них, электронных компонентов, медикаментов, косметику и парфюмерию. Об этом в своем выступлении в рамках круглого стола на 28-й Международной выставке транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий TransRussia сообщил Роман Фролов, член Совета директоров Страхового Дома ВСК. Организатором круглого стола стала платформа цифрового сопровождения страхования грузоперевозок Zunami (бывшая "Цунами", разработчик — калининградская компания ООО "Инносети").

Специалисты ВСК отмечают, что среди клиентов больше всего вырос запрос на страхование транспортировки авто- и авиазапчастей — на 32%. На 21% чаще компании стали страховать перевозки товаров народного потребления — эта категория лидирует по объему застрахованных грузов. Для мебели и товаров интерьера динамика составила 15%, для одежды и обуви — 13%.

Рост интереса к страхованию обусловлен несколькими факторами. Из-за изменения курса валют и мировой инфляции увеличилась стоимость грузов, в связи с геополитическими переменами появились новые потребности, например, по защите транспортировок в Красном море, а логисты, которые ранее выбирали самострахование, начинают понимать, что выгоднее перейти на классическое страхование через отраслевые компании.

Однако доля незастрахованных грузоперевозок, по оценкам специалистов Страхового Дома ВСК, пока остается высокой и составляет более 70%. Логистические компании ждут сокращения тарифов до отметок 2019–2022 годов. Но они слишком низки для современных реалий.

"Сегодня российская логистическая отрасль продолжает адаптироваться к новым реалиям. Растет товарооборот между Россией и Китаем, происходит переориентация на новые маршруты поставок. В связи с этим появляется множество новых рисков для транспортных компаний: качество дорог в Азии хуже, чем в Европе, а стоимость перевозки растет из-за курса валют и мировой инфляции. Эти факторы требуют качественных изменений в страховании, и ВСК соответствует всем выдвигаемым критериям. Наши услуги полностью автоматизированы за счет API-платформы, которая объединяет систему предприятий транспортной логистики со страховыми сервисами. Она позволила ускорить оформление полиса до 3 минут, а урегулирование, осмотр и выплату убытка — менее 3 дней", — заявил Роман Фролов.

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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