Спрос на страхование грузоперевозок вырос на 21% за 2023 год

По итогам 2023 года зафиксирован активный рост спроса на страхование грузоперевозок легковых авто и запчастей, продуктов питания, товаров народного потребления, мобильных телефонов, планшетов и аксессуаров для них, электронных компонентов, медикаментов, косметику и парфюмерию. Об этом в своем выступлении в рамках круглого стола на 28-й Международной выставке транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий TransRussia сообщил Роман Фролов, член Совета директоров Страхового Дома ВСК. Организатором круглого стола стала платформа цифрового сопровождения страхования грузоперевозок Zunami (бывшая "Цунами", разработчик — калининградская компания ООО "Инносети").
Специалисты ВСК отмечают, что среди клиентов больше всего вырос запрос на страхование транспортировки авто- и авиазапчастей — на 32%. На 21% чаще компании стали страховать перевозки товаров народного потребления — эта категория лидирует по объему застрахованных грузов. Для мебели и товаров интерьера динамика составила 15%, для одежды и обуви — 13%.
Рост интереса к страхованию обусловлен несколькими факторами. Из-за изменения курса валют и мировой инфляции увеличилась стоимость грузов, в связи с геополитическими переменами появились новые потребности, например, по защите транспортировок в Красном море, а логисты, которые ранее выбирали самострахование, начинают понимать, что выгоднее перейти на классическое страхование через отраслевые компании.
Однако доля незастрахованных грузоперевозок, по оценкам специалистов Страхового Дома ВСК, пока остается высокой и составляет более 70%. Логистические компании ждут сокращения тарифов до отметок 2019–2022 годов. Но они слишком низки для современных реалий.
"Сегодня российская логистическая отрасль продолжает адаптироваться к новым реалиям. Растет товарооборот между Россией и Китаем, происходит переориентация на новые маршруты поставок. В связи с этим появляется множество новых рисков для транспортных компаний: качество дорог в Азии хуже, чем в Европе, а стоимость перевозки растет из-за курса валют и мировой инфляции. Эти факторы требуют качественных изменений в страховании, и ВСК соответствует всем выдвигаемым критериям. Наши услуги полностью автоматизированы за счет API-платформы, которая объединяет систему предприятий транспортной логистики со страховыми сервисами. Она позволила ускорить оформление полиса до 3 минут, а урегулирование, осмотр и выплату убытка — менее 3 дней", — заявил Роман Фролов.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.