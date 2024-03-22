В Самаре в ДТП с тремя автомобилями пострадала женщина

В четверг, 21 марта, в Красноглинском районе Самары произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 07:07 в районе дома № 1 по Красноглинскому шоссе водитель автомобиля Lada XRAY не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и столкнулся с Toyota RAV4, с последующим столкновением с автомобилем Honda Freed. От удара Honda отбросило на светофор справа по ходу движения.

В результате происшедшего пострадала 45-летняя водитель Honda Freed. Она госпитализирована.