В Самаре в ДТП с тремя автомобилями пострадала женщина

В четверг, 21 марта, в Красноглинском районе Самары произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 07:07 в районе дома № 1 по Красноглинскому шоссе водитель автомобиля Lada XRAY не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и столкнулся с Toyota RAV4, с последующим столкновением с автомобилем Honda Freed. От удара Honda отбросило на светофор справа по ходу движения.
В результате происшедшего пострадала 45-летняя водитель Honda Freed. Она госпитализирована.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!