"Росгосстрах" удостоен диплома за успехи в развитии агентских сетей

Достижения агентского корпуса "Росгосстраха", из года в год обеспечивающего значимый вклад в финансовые результаты компании, получили признание профессионального сообщества. На состоявшейся 21 марта в Москве конференции "InsurSelling-2024. Продажи страхования — потенциал и перспективы" компания была удостоена награды "За выдающиеся успехи в развитии агентских сетей". Диплом, подписанный президентом Всероссийского союза страховщиков Евгением Уфимцевым и секретарем оргкомитета конференции Андреем Веселковым, вручили члену Правления — руководителю Блока агентских и офисных продаж "Росгосстраха" Юлии Шабановой.
"Росгосстрах" является одной из ведущих агентских компаний и постоянно развивает свой ключевой канал продаж, в котором сегодня работает около 32 тыс. профессионалов страхования. Сегодняшняя ситуация на рынке труда диктует необходимость предлагать агентам не только широкую линейку продуктов, имеющих ясную клиентскую ценность, но и обеспечивать их удобными инструментами для эффективного взаимодействия со страхователями и компанией.
"Мы в полной мере учитываем эти тенденции во взаимодействии с представителями агентского корпуса. Идем в сторону повышения удобства для агентов и предоставления им современных инструментов, уходим от бумажных полисов в "цифру" и дистанционные сервисы, предлагаем как классические страховые продукты, так и простые — удобные для новичков и совместителей. Уже сейчас мы запустили платформу цифрового агента, на которой можно зарегистрироваться и работать, не посещая офис, на платформе есть обучающие ролики по оформлению продуктов и условиям страхования, удобная навигация. Таким образом у агентов появилась возможность предлагать своим клиентам простые страховые продукты с оформлением в режиме онлайн, — комментирует Юлия Шабанова. — Мы дали агентам такой инструмент, как интерактивная "Карта агентских участков" для более эффективной работы во время полевых выходов, в прошлом году запустили мобильное приложение "Р.Осмотр" для предстраховых осмотров автомобилей и недвижимости, используем элементы искусственного интеллекта для работы с клиентскими базами, чтобы подсказать агентам, кто из клиентов в наибольшей степени готов к заключению того или иного договора. Сейчас готовится к запуску объединенное фронтальное решение, с помощью которого можно будет оформить любой продукт в одной программе".
Руководитель Блока агентских и офисных продаж "Росгосстраха" подчеркнула, что цифровизация бизнес-процессов продаж идет с учетом укрепившихся за последние годы пожеланий клиентов — все оформлять быстро и онлайн. В итоге агенты компании могут "дотянуться" до своих клиентов любым удобным для всех способом.
"Мы видим ценность и значимость каждого страхового агента, а они, в свою очередь, транслируют важность страхования своим клиентам", — резюмирует Юлия Шабанова.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.