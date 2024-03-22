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Страхование Финансы

"Росгосстрах" удостоен диплома за успехи в развитии агентских сетей

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Достижения агентского корпуса "Росгосстраха", из года в год обеспечивающего значимый вклад в финансовые результаты компании, получили признание профессионального сообщества. На состоявшейся 21 марта в Москве конференции "InsurSelling-2024. Продажи страхования — потенциал и перспективы" компания была удостоена награды "За выдающиеся успехи в развитии агентских сетей". Диплом, подписанный президентом Всероссийского союза страховщиков Евгением Уфимцевым и секретарем оргкомитета конференции Андреем Веселковым, вручили члену Правления — руководителю Блока агентских и офисных продаж "Росгосстраха" Юлии Шабановой.

Фото: предоставлено ПАО СК "Росгосстрах"

"Росгосстрах" является одной из ведущих агентских компаний и постоянно развивает свой ключевой канал продаж, в котором сегодня работает около 32 тыс. профессионалов страхования. Сегодняшняя ситуация на рынке труда диктует необходимость предлагать агентам не только широкую линейку продуктов, имеющих ясную клиентскую ценность, но и обеспечивать их удобными инструментами для эффективного взаимодействия со страхователями и компанией.

"Мы в полной мере учитываем эти тенденции во взаимодействии с представителями агентского корпуса. Идем в сторону повышения удобства для агентов и предоставления им современных инструментов, уходим от бумажных полисов в "цифру" и дистанционные сервисы, предлагаем как классические страховые продукты, так и простые — удобные для новичков и совместителей. Уже сейчас мы запустили платформу цифрового агента, на которой можно зарегистрироваться и работать, не посещая офис, на платформе есть обучающие ролики по оформлению продуктов и условиям страхования, удобная навигация. Таким образом у агентов появилась возможность предлагать своим клиентам простые страховые продукты с оформлением в режиме онлайн, — комментирует Юлия Шабанова. — Мы дали агентам такой инструмент, как интерактивная "Карта агентских участков" для более эффективной работы во время полевых выходов, в прошлом году запустили мобильное приложение "Р.Осмотр" для предстраховых осмотров автомобилей и недвижимости, используем элементы искусственного интеллекта для работы с клиентскими базами, чтобы подсказать агентам, кто из клиентов в наибольшей степени готов к заключению того или иного договора. Сейчас готовится к запуску объединенное фронтальное решение, с помощью которого можно будет оформить любой продукт в одной программе".

Руководитель Блока агентских и офисных продаж "Росгосстраха" подчеркнула, что цифровизация бизнес-процессов продаж идет с учетом укрепившихся за последние годы пожеланий клиентов — все оформлять быстро и онлайн. В итоге агенты компании могут "дотянуться" до своих клиентов любым удобным для всех способом.

"Мы видим ценность и значимость каждого страхового агента, а они, в свою очередь, транслируют важность страхования своим клиентам", — резюмирует Юлия Шабанова.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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