"Ингосстрах" — лауреат программы "Хрустальная гарнитура"

В Москве 20 марта состоялось награждение лауреатов юбилейного, 20 сезона программы "Хрустальная гарнитура". "Ингосстрах", ежегодно принимающий участие в мероприятии, вышел в финал в трех номинациях: "Лучшая команда по обслуживанию клиентов", "Лучшая культура клиентоориентированности в контактном центре" и "Самые эффективные инновации, практики изменения и улучшения". Награду "Хрустальная гарнитура" (высокое одобрение жюри) получила команда Вероники Кочетовой — отдел сопровождения урегулирования убытков управления дистанционного клиентского обслуживания "Ингосстраха" — как лучшая команда по обслуживанию клиентов.
Отдел, который возглавляет Вероника, реализовал более 60 мероприятий по улучшению работы с клиентами, и, как результат — повышена эффективность обслуживания обращений по вопросам урегулирования убытков по каско, а также заметно повысилась эффективность обслуживания внутренних клиентов. В результате средний балл по качеству работы отдела увеличился на 6 пунктов, а отток персонала снизился на 40%.
"В этом году на моих плечах была двойная ответственность, ведь я представляла не только "Ингосстрах", но и свою команду из 85 единомышленников, которые находятся в разных городах. Наш отдел действительно достоин звания "Лучшая команда по обслуживанию клиентов", ведь мы — верные помощники для любого клиента "Ингосстраха" в самый непростой и неожиданный момент. Наш секрет успеха — принципы командной работы и забота как о клиенте, так и друг о друге. Я благодарю своих руководителей за прекрасный пример того, как нужно строить команду", — отметила Вероника Кочетова, начальник отдела сопровождения урегулирования убытков "Ингосстраха".
"Всегда волнительно, когда на экране появляются имена лауреатов и победителем выбирают "Ингосстрах"! За этим стоит колоссальный труд команд, успехи и потрясающие результаты. Екатерина Минина в своем эссе рассказала, как в контактном центре применяются инструменты производственной системы и как культура бережливого производства помогает компании быстрее реализовывать улучшения. Екатерина Агапова поделилась опытом геймификации в контактном центре и рассказала о том, как это повышает вовлеченность сотрудников. Лауреат проекта, Вероника Кочетова, подняла актуальную тему формирования команды, работы с низкой вовлеченностью и неэффективными процессами. Я горжусь всеми участниками конкурса!", — подытожила Алина Логвинова, директор по дистанционному клиентскому обслуживанию "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.