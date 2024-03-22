"Ингосстрах" — лауреат программы "Хрустальная гарнитура"

В Москве 20 марта состоялось награждение лауреатов юбилейного, 20 сезона программы "Хрустальная гарнитура". "Ингосстрах", ежегодно принимающий участие в мероприятии, вышел в финал в трех номинациях: "Лучшая команда по обслуживанию клиентов", "Лучшая культура клиентоориентированности в контактном центре" и "Самые эффективные инновации, практики изменения и улучшения". Награду "Хрустальная гарнитура" (высокое одобрение жюри) получила команда Вероники Кочетовой — отдел сопровождения урегулирования убытков управления дистанционного клиентского обслуживания "Ингосстраха" — как лучшая команда по обслуживанию клиентов.

Отдел, который возглавляет Вероника, реализовал более 60 мероприятий по улучшению работы с клиентами, и, как результат — повышена эффективность обслуживания обращений по вопросам урегулирования убытков по каско, а также заметно повысилась эффективность обслуживания внутренних клиентов. В результате средний балл по качеству работы отдела увеличился на 6 пунктов, а отток персонала снизился на 40%.

"В этом году на моих плечах была двойная ответственность, ведь я представляла не только "Ингосстрах", но и свою команду из 85 единомышленников, которые находятся в разных городах. Наш отдел действительно достоин звания "Лучшая команда по обслуживанию клиентов", ведь мы — верные помощники для любого клиента "Ингосстраха" в самый непростой и неожиданный момент. Наш секрет успеха — принципы командной работы и забота как о клиенте, так и друг о друге. Я благодарю своих руководителей за прекрасный пример того, как нужно строить команду", — отметила Вероника Кочетова, начальник отдела сопровождения урегулирования убытков "Ингосстраха".

"Всегда волнительно, когда на экране появляются имена лауреатов и победителем выбирают "Ингосстрах"! За этим стоит колоссальный труд команд, успехи и потрясающие результаты. Екатерина Минина в своем эссе рассказала, как в контактном центре применяются инструменты производственной системы и как культура бережливого производства помогает компании быстрее реализовывать улучшения. Екатерина Агапова поделилась опытом геймификации в контактном центре и рассказала о том, как это повышает вовлеченность сотрудников. Лауреат проекта, Вероника Кочетова, подняла актуальную тему формирования команды, работы с низкой вовлеченностью и неэффективными процессами. Я горжусь всеми участниками конкурса!", — подытожила Алина Логвинова, директор по дистанционному клиентскому обслуживанию "Ингосстраха".