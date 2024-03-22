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Страхование Финансы

ВСК – лучшая страховая компания 2023 года по версии Банки.ру

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК стал лауреатом XVII ежегодной премии финансового маркетплейса России Банки.ру и признан "Лучшей страховой компанией" 2023 года.

Фото: предоставлено Страховым Домом ВСК

При выборе победителя оценивались надежность страховой организации, уровень инновационности и процессы компании при выплате страхового возмещения. Также учитывались популярность страховщика среди пользователей сервиса Банки.ру и их мнение о компании. Конкуренцию ВСК составляли крупнейшие игроки отрасли в России.

Данная Премия считается одним из самых главных и престижных событий российской финансовой сферы в году. Она помогает клиентам получить экспертную непредвзятую оценку финансовых продуктов и компаний, а партнерам — ориентиры для дальнейшего развития. В выборе победителей участвует не только экспертный совет, но и сами пользователи услуг — с помощью онлайн-голосования и Народного рейтинга Банки.ру.

За 17 лет существования Премии маркетплейс вручил лучшим банкам, МФО, страховым и инвестиционным компаниям более 300 наград за востребованные и выгодные финансовые продукты, за высокий уровень клиентского сервиса и за вклад в развитие отрасли. По итогам 2023 года в число претендентов на победу в различных номинациях попали такие бизнес-гиганты, как ВТБ, Банк ДОМ.РФ, Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-Банк и Тинькофф Банк.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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