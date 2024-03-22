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РСХБ делает господдержку аграриев ближе

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк запустил онлайн-сервис "Меры поддержки", который позволяет российским фермерам изучить подробную правовую информацию о грантах и льготах для малого и среднего бизнеса. Сегодня в базу данных сервиса загружено более 200 программ субсидирования.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Сельское хозяйство составляет значительную часть экономики России. Оно не только является основой продовольственной безопасности страны, но и обеспечивает россиян рабочими местами. Чтобы повысить экономическое состояние отрасли и производительность фермерских хозяйств, государство выделяет субсидии на развитие собственного дела. Специалисты маркетплейса "Своё Фермерство" Россельхозбанка разработали сервис "Меры поддержки" по подбору субсидий и льгот для агропредпринимателей и сельхозпредприятий. С его помощью аграрии могут в кратчайшие сроки ознакомиться со всеми доступными программами государственной поддержки и выбрать подходящий для себя вариант.

Сервис предоставляет доступ как к федеральным, так и к региональным программам субсидирования. Любой пользователь платформы "Своё Фермерство" может подобрать и ознакомиться с доступными мерами господдержки в интересующем его регионе. Сегодня сервис содержит уже более 200 программ субсидирования, а также информацию о грантовой поддержке по различным направлениям агробизнеса. Например, фермеры могут изучить субсидии на закупку семенного материала, племенного молодняка, выращивания картофеля и овощей на открытом грунте, производства молока и другие меры поддержки разных направлений сельхозпредпринимательства.

"Зачастую аграриям непросто разобраться в правовой базе субсидий и грантов и понять, могут ли они претендовать на участие в той или иной программе господдержки агросектора. Мы агрегировали и структурировали информацию по всем доступным мерам поддержки в рамках одного цифрового сервиса, сэкономив фермерам время и ресурсы на поиск необходимой информации. Мы уверены, что данный сервис облегчит аграриям доступ к программам государственной поддержки и поможет в развитии бизнеса", — говорит Елена Батурова, заместитель Председателя Правления Россельхозбанка.

Пользователи сервиса могут ознакомиться с подробной информацией по каждой субсидии или гранту. Правовая база по программам поддержки (приказы, распоряжения, постановления и иные нормативно-правовые акты), а также подробные условия, порядок и нюансы выделения субсидии в зависимости от статуса получателя доступны для скачивания на любом устройстве. Также эксперты "Своё Фермерство" собрали ссылки для подачи заявок по наиболее популярным выгодным программам кредитования с господдержкой по льготной ставке для агросектора. Поиск мер поддержки по названию, а также по региону позволяет ознакомиться сразу со всеми вариантами и программами господдержки в регионе деятельности агрария.

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