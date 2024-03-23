Водитель пикапа погиб при ДТП с погрузчиком в Елховском районе

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В субботу, 23 марта, рано утром в Елховском районе произошло столкновение трактора-погрузчика и автомобиля-пикапа Lada Granta, перевозившего торты. Об этом сообщили в ГКУ СО Центр по делам ГО, ЧС и ПБ.

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ЧС и ПБ