Водитель пикапа погиб при ДТП с погрузчиком в Елховском районе

В субботу, 23 марта, рано утром в Елховском районе произошло столкновение трактора-погрузчика и автомобиля-пикапа Lada Granta, перевозившего торты. Об этом сообщили в ГКУ СО Центр по делам ГО, ЧС и ПБ.
По данным учреждения, при ДТП погиб водитель пикапа. На месте происшествия работали пожарные спасатели ПСО 49 региональной противопожарной службы.
"Пожарные-спасатели провели отключение АКБ, деблокировали погибшего, осуществили очистку дорожного полотна. Также на месте работали сотрудники территориальной ГИБДД. По факту происшествия полицейскими проводится проверка", — пояснили в областном Центре по делам ГО, ЧС и ПБ.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!