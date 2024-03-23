"Росгосстрах" оказывает помощь своим клиентам, пострадавшим в Крокус-сити

Среди пострадавших в теракте в столичном торгово-развлекательном комплексе Крокус-сити были и клиенты компании "Росгосстрах". Как минимум трое посетителей комплекса, получивших ранения вечером 22 марта, имели полисы добровольного медицинского страхования "Росгосстраха", и могут рассчитывать на получение дополнительной помощи в рамках своей программы.

Сразу после поступления информации о трагических событиях в Крокус-сити в страховой компании был создан штаб для оперативного мониторинга ситуации и оказания помощи пострадавшим клиентам компании. После обнародования списков посетителей концерта, получивших ранения, в "Росгосстрахе" провели проверку, чтобы выявить среди них своих клиентов. Сейчас уточняется, какая помощь в рамках программы ДМС может понадобиться пострадавшим.

"Мы держим ситуацию на контроле и постоянно сверяем публикуемые властями списки пострадавших с нашей клиентской базой по договорам добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев, — говорит заместитель директора Департамента андеррайтинга личного страхования ПАО СК "Росгосстрах" Ольга Купцова. — Опыт работы нашей компании позволяет оперативно организовать качественную медицинскую помощь застрахованным по ДМС, либо быстро осуществить выплаты по полисам страхования от несчастных случаев".