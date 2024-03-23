"Росгосстрах" оказывает помощь своим клиентам, пострадавшим в Крокус-сити

Среди пострадавших в теракте в столичном торгово-развлекательном комплексе Крокус-сити были и клиенты компании "Росгосстрах". Как минимум трое посетителей комплекса, получивших ранения вечером 22 марта, имели полисы добровольного медицинского страхования "Росгосстраха", и могут рассчитывать на получение дополнительной помощи в рамках своей программы.
Сразу после поступления информации о трагических событиях в Крокус-сити в страховой компании был создан штаб для оперативного мониторинга ситуации и оказания помощи пострадавшим клиентам компании. После обнародования списков посетителей концерта, получивших ранения, в "Росгосстрахе" провели проверку, чтобы выявить среди них своих клиентов. Сейчас уточняется, какая помощь в рамках программы ДМС может понадобиться пострадавшим.
"Мы держим ситуацию на контроле и постоянно сверяем публикуемые властями списки пострадавших с нашей клиентской базой по договорам добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев, — говорит заместитель директора Департамента андеррайтинга личного страхования ПАО СК "Росгосстрах" Ольга Купцова. — Опыт работы нашей компании позволяет оперативно организовать качественную медицинскую помощь застрахованным по ДМС, либо быстро осуществить выплаты по полисам страхования от несчастных случаев".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.