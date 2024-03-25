Приемная кампания в первые классы самарских школ стартует 1 апреля

В понедельник, 1 апреля, стартует приемная кампания в первые классы самарских школ на 2024-2025 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

"В 2024 году на территории города прием детей в первые классы муниципальных общеобразовательных учреждений будет осуществляться в соответствии с приказом министерства просвещения РФ "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" и пройдет в 2 этапа", - рассказали в горадминистрации.

Первый этап — с 9:00 (самарское время) с 1 апреля по 30 июня 2024 года. В этот период родители (законные представители) имеют право подать заявление в школы, закрепленные по прописке, а также в лицеи и гимназии, закрепленные за всем городом. Также в этот период подают заявления те, кто имеет право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема на обучение. Перечень категорий граждан, имеющих право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема в первый класс указан в приказе минпросвещения России.

Второй этап — с 9.00 (самарское время) 6 июля по 5 сентября 2024 года. В этот период родители (законные представители) могут подать заявление в любую школу Самары на свободные места.

Заявление и документы для поступления в первый класс на 2024-2025 учебный год направляются одним из следующих способов:

в электронной форме посредством "Портала государственных услуг Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ru/);

через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении;

лично в общеобразовательную организацию.

"Приемная кампания в этом году начнется 1 апреля. Мы ожидаем, что в этом году школы Самары пополнят около 13 700 первоклассников. Подчеркну, что каждый ребенок будет обязательно обеспечен местом в общеобразовательном учреждении", — отметила руководитель департамента образования Ирина Коковина.

Консультацию по возникающим вопросам можно получить, обратившись в отдел общего образования департамента образования по телефону: 332 82 48.