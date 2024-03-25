Приемная кампания в первые классы самарских школ стартует 1 апреля

В понедельник, 1 апреля, стартует приемная кампания в первые классы самарских школ на 2024-2025 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.
"В 2024 году на территории города прием детей в первые классы муниципальных общеобразовательных учреждений будет осуществляться в соответствии с приказом министерства просвещения РФ "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" и пройдет в 2 этапа", - рассказали в горадминистрации.
Первый этап — с 9:00 (самарское время) с 1 апреля по 30 июня 2024 года. В этот период родители (законные представители) имеют право подать заявление в школы, закрепленные по прописке, а также в лицеи и гимназии, закрепленные за всем городом. Также в этот период подают заявления те, кто имеет право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема на обучение. Перечень категорий граждан, имеющих право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема в первый класс указан в приказе минпросвещения России.
Второй этап — с 9.00 (самарское время) 6 июля по 5 сентября 2024 года. В этот период родители (законные представители) могут подать заявление в любую школу Самары на свободные места.
Заявление и документы для поступления в первый класс на 2024-2025 учебный год направляются одним из следующих способов:
- в электронной форме посредством "Портала государственных услуг Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ru/);
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении;
- лично в общеобразовательную организацию.
"Приемная кампания в этом году начнется 1 апреля. Мы ожидаем, что в этом году школы Самары пополнят около 13 700 первоклассников. Подчеркну, что каждый ребенок будет обязательно обеспечен местом в общеобразовательном учреждении", — отметила руководитель департамента образования Ирина Коковина.
Консультацию по возникающим вопросам можно получить, обратившись в отдел общего образования департамента образования по телефону: 332 82 48.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.