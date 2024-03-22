В Ставропольском и Волжском районах 25 марта временно отключат электричество

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

25.03.2024 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Выселки (ул. Комсомольская, ул. Школьная, ул. Победы, Дорожный проезд, проезд Школьный, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Заречная, ул. Луговая, ул. Дорожная, ул. Озерная, ул. Мира, Гражданский проезд, 2-й Дорожный переулок, ЖМ "Чистые пруды", Клуб, здание администрации, амбулатория, почта, храм);

25.03.2024 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Рождествено (ул. Советская д. 165-1,2, ТОО СП "Рождествено");

25.03.2024 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Выползово (ул. Крестьянская, д. 1-17, ул. Пролетарская, д. 1-10, д. 11-55 (нечетная сторона), ул. Советская 56а, ул. Чапаевская, д. 1-20. АОЗТс/х)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.