В Тольятти в ДТП с микроавтобусом пострадала женщина

В воскресенье, 24 марта, в Тольятти произошло ДТП с участием Peugeot Boxer, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 20:50 63-летний водитель, управляя микроавтобусом Peugeot Boxer, двигался по ул. 40 лет Победы в направлении ул. Свердлова.
"В пути следования в районе дома № 63 по ул. Автостроителей на нерегулируемом перекрестке с круговым движением при выезде со второстепенной дороги он не предоставил преимущества в движении автомобилю Lada XRAY под управлением 45-летнего водителя", - отмечается в сообщении.
В результате пострадала пассажир легковушки - 41 летняя женщина. Ей назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!