В Тольятти в ДТП с микроавтобусом пострадала женщина

В воскресенье, 24 марта, в Тольятти произошло ДТП с участием Peugeot Boxer, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 20:50 63-летний водитель, управляя микроавтобусом Peugeot Boxer, двигался по ул. 40 лет Победы в направлении ул. Свердлова.

"В пути следования в районе дома № 63 по ул. Автостроителей на нерегулируемом перекрестке с круговым движением при выезде со второстепенной дороги он не предоставил преимущества в движении автомобилю Lada XRAY под управлением 45-летнего водителя", - отмечается в сообщении.

В результате пострадала пассажир легковушки - 41 летняя женщина. Ей назначено амбулаторное лечение.