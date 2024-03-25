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ДТП Происшествия

В Тольятти в ДТП с микроавтобусом пострадала женщина

ТОЛЬЯТТИ. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 24 марта, в Тольятти произошло ДТП с участием Peugeot Boxer, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 20:50 63-летний водитель, управляя микроавтобусом Peugeot Boxer, двигался по ул. 40 лет Победы в направлении ул. Свердлова.

"В пути следования в районе дома № 63 по ул. Автостроителей на нерегулируемом перекрестке с круговым движением при выезде со второстепенной дороги он не предоставил преимущества в движении автомобилю Lada XRAY под управлением 45-летнего водителя", - отмечается в сообщении.

В результате пострадала пассажир легковушки - 41 летняя женщина. Ей назначено амбулаторное лечение.

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