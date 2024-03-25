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Хоккей Спорт

"Тольяттиазот" поздравил с юбилеем основателя и тренера корпоративной команды по хоккею с мячом

ТОЛЬЯТТИ. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ТОАЗ поздравил с 75-летием основателя корпоративной команды по хоккею с мячом и ветерана компании Евгения Красюкова. Чествование юбиляра состоялось на ледовой арене спорткомплекса "Кристалл" в рамках товарищеского матча между сборными Тольятти. Представители "Тольяттиазота" наградили тренера памятными подарками.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Трудовой стаж Евгения Красюкова в "Тольяттиазоте" составляет 38 лет. В качестве игрока он участвовал в переходном турнире за право играть в Высшей лиге СССР по хоккею с мячом. В областных соревнованиях входил в состав команды до 56 лет.

Основанная им в ноябре 1983 года команда по хоккею с мячом — одна из старейших на предприятии. Спортсмены сборной не раз становились призерами всероссийских и региональных соревнований. В 2016 году заняли первое место в открытом первенстве г. Сызрани, в сезоне 2022–2023 гг. выиграли турнир ветеранов в г. Новокуйбышевске, в 2022 году завоевали серебро турнира по хоккею с мячом Кубка области.

Из последних особо значимых побед можно выделить первое место во всероссийском турнире 2022 года "Дружба", где играли 11 команд, и бронзу этого же турнира в 2023 году. Серебряная медаль в чемпионате Самарской области 2024 года также пополнила копилку наград предприятия. В турнире, который проходил в Новокуйбышевске, приняли участие сборные четырех городов региона.

В настоящее время сборную ТОАЗа представляют 19 спортсменов. Вторым тренером команды является Александр Плохов — председатель Клуба по хоккею с мячом Тольятти. В планах у хоккеистов — организация четвертого межрегионального турнира со сборными из 12 городов России и проведение тренировок по хоккею с мячом для детей города.

"Тольяттиазот" гордится такими легендарными сотрудниками, которые, несмотря на возраст, продолжают вести активную общественную деятельность, заниматься спортом и воспитывать новое поколение хоккеистов. Евгений Красюков является достойным примером профессионала, тренера и семьянина. Желаем бессменному тренеру еще долго оставаться в прекрасной физической форме, здоровья и новых побед команде "Тольяттиазота", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

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