В Исаклинском, Ставропольском и Красноярском районах временно отключат свет с 26 по 29 марта

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

26.03.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Ключи

26.03.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Красный Берег

26.03.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Саперкино

26.03.2024 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхние Белозерки (пер. Западный, пер. Восточный, пер. Пионерский, пер. Зеленый, пер. Комсомольский, ул. Восточная, ул. Комсомольская, ул. Советская, ул. Мира, ул. Щербакова, ул. Кудашева, ул. Жилина, ул. Пионерская, ул. Калинина, Новый проезд).

27.03.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Исаклы (ул. Куйбышевская, ул. Куйбышевская, ул. Спортивная, ул. Спортивная, ул. Колхозная, ул. Колхозная, ул. Рабочая, ул. Чапаевская, пер. Куйбышевский);

27.03.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Зеленовский

27.03.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Красный Берег

27.03.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Саперкино

27.03.2024 года с 08-00 до 10-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Калиновка

29.03.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Ключи

29.03.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Красный Берег

29.03.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Саперкино

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.