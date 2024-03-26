В понедельник, 25 марта, в Самаре в ДТП пострадала 13-летняя девочка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что авария произошла в 22:30 напротив дома №305 "А " по Московскому шоссе. Водитель автомобиля Mitsubishi Galant, на регулируемом перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с Volkswagen Polo.

В результате происшедшего 13-летней девочке-пассажиру Mitsubishi рекомендовано стационарное лечение.