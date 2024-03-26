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Музыка Культура

Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича приглашает на фестиваль оперного искусства "Славянский Дом"

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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5 апреля в 18.30 Международный фестиваль оперного искусства "Славянский дом" представляет концертную программу "Хоровой концерт русской музыки. Александр Невский. Ледовое побоище" (12+).

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

I отделение

Хоровой концерт русской музыки

Мужской камерно-вокальный ансамбль Луганской академической филармонии был создан по инициативе архимандрита Иоанна (Сухины) в мае 2015 года. Репертуар ансамбля включает множество духовных произведений таких композиторов, как Дмитрий Бортнянский, Сергей Рахманинов, Георгий Свиридов, Павел Чесноков, Артемий Ведель, Александр Архангельский, Александр Третьяков и других.

Хормейстер — Ирина Соленая.

Солисты: лауреаты международных конкурсов София Тихая, Дарья Лобова, Руслан Логвиненко, Олег Фоменко.

II отделение

Александр Невский. Ледовое побоище

Музыка Сергея Прокофьева. Стихи Владимира Луговского, фрагменты из поэмы "Ледовое побоище" Константина Симонова.

В основе музыкального текста кантаты "Александр Невский" — музыка Сергея Прокофьева к одноимённому фильму Сергея Эйзенштейна "Александр Невский", снятому в 1938 году. Вокальные партии написаны на стихи советского поэта, журналиста, военного корреспондента Владимира Луговского в 1939 году.

Впервые кантата была исполнена в Большом зале Московской консерватории 17 мая 1939 года под управлением автора.

Исполнение кантаты будет сопровождаться литературными фрагментами из поэмы "Ледовое побоище" советского поэта, драматурга, военного корреспондента Константина Симонова. Поэма была написана в 1937 году, в год начала работы Эйзенштейна над фильмом "Александр Невский".

Во время исполнения на экране будут показаны картины русских художников с изображением Александра Невского и подходящих к сюжету картин.

Великая музыка, знакомая каждому с детства, текст, наполненный яркими образами и событиями, и тематический видеоряд из произведений живописи погрузят зрителей в героический мир XIII века.

Автор идеи, музыкальный руководитель и дирижер — художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича, лауреат международного конкурса Евгений Хохлов.

Солистка — Анастасия Вечеркина (САТОБ).

Чтец — Денис Евневич (ведущий артист Самарского академического театра драмы имени М. Горького).

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