16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области пройдет турнир по следж-хоккею среди команд ветеранов СВО ХК "Лада" закрыла сезон поражением от омского "Авангарда" - 0:4 Хоккейная "Лада" обыграла на домашнем льду "Авангард" "Лада" потерпела третье подряд поражение от "Авангарда" "Ладья" завершила сезон, уступив "Авто" в борьбе за путевку в плей-офф

Хоккей Спорт

В Самарской области пройдет турнир по следж-хоккею среди команд ветеранов СВО

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области пройдет турнир по следж-хоккею среди команд ветеранов СВО на Кубок губернатора. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

Фото: Министерство спорта Самарской области

В настоящее время две команды уже занимаются три раза в неделю с профессиональными тренерами в Самаре и Тольятти. Также налажено производство следж-хоккейных саней и созданы другие необходимые условия для развития этого спорта.

Это стало возможно благодаря сотрудничеству самарского филиала фонда "Защитники Отечества" с хоккейными клубами "Лада" и "ЦСК ВВС" при поддержке регионального правительства, минспорта и предприятия "Аналитика.Про".

"Мы даже создадим Лигу героев по хоккею. Вся Самарская область чтит и поддерживает каждого героя нашей страны", — сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, по поручению которого организуют турнир по следж-хоккею.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31