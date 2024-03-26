В Самарской области пройдет турнир по следж-хоккею среди команд ветеранов СВО на Кубок губернатора. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.
В настоящее время две команды уже занимаются три раза в неделю с профессиональными тренерами в Самаре и Тольятти. Также налажено производство следж-хоккейных саней и созданы другие необходимые условия для развития этого спорта.
Это стало возможно благодаря сотрудничеству самарского филиала фонда "Защитники Отечества" с хоккейными клубами "Лада" и "ЦСК ВВС" при поддержке регионального правительства, минспорта и предприятия "Аналитика.Про".
"Мы даже создадим Лигу героев по хоккею. Вся Самарская область чтит и поддерживает каждого героя нашей страны", — сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, по поручению которого организуют турнир по следж-хоккею.
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