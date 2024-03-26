В 2023 г. на территории Самарской области в ДТП погибло 338 человек

В рамках отчета о деятельности представители ГУ МВД по Самарской области подготовили ответы на вопросы фракций в Самарской губернской думе. Один из вопросов — об увеличении аварийности на дорогах региона в прошлом году и мерах по предотвращению ДТП — прозвучал от представителей партии "Единая Россия".

"Единороссы" констатировали, что в условиях нынешней санкционной политики роль Самарской области как международного транспортно-пересадочного узла значительно возросла.

"Увеличение транспортных потоков стало одной из причин роста ДТП в 2023 году на территории региона. Какие меры приняты по усилению контроля за транспортными потоками, проходящими по территории Самарской области?", — поинтересовались депутаты.

В ГУ МВД пояснили, что "с учетом проведения СВО, санкционной политики в отношении РФ интенсивность движения транспортных средств в 2023 году возросла на 16% по отношению к 2022 году".

"Количество транспорта, пересекающего границу РФ и Казахстана через ближайший КПП "Маштаково" в 2023 г. увеличилось на 22,1% (с 585881 до 715076). Во многом по этой причине произошел рост показателей аварийности", — констатировали в ведомстве.

Правоохранители привели цифры: в 2023 г. на территории региона было зарегистрировано 3007 ДТП (+5,6%), в которых погибли 338 человек (+5%) и 3822 человека (+7%) получили ранения. С участием водителей транзитного транспорта зарегистрировано 448 ДТП (+10,1%), в которых погиб 141 человек (+25,9% на 29 человек) и получили ранения 668 (+13%). С участием иностранных граждан произошло 210 ДТП (+37%), в результате которых погибло 49 человек (+11%), ранено 316 (+72%).

В ГУ МВД подчеркнули, что с учетом складывающейся обстановки были приняты дополнительные меры по усилению контроля сотрудниками ГАИ за водителями транзитного транспорта. В частности, на дороге А-300 на территории Большечерниговского района круглосуточно с июля 2023 года работает пост ДПС (с привлечением сотрудников УВМ, оперативных служб полиции), на котором правоохранители проверяют соблюдение миграционного законодательства и ПДД у водителей и пассажиров — иностранных граждан.

"Только на автодороге А-300 в целях предупреждения совершения водителями транзитного транспорта нарушений ПДД РФ установлено 17 щитов с информацией об аварийности, о предупреждении приближения к опасным участкам, площадкам отдыха, а также 5 информационных шериф-балок", — рассказали в правоохранительных органах.

Также, отвечая на вопрос представителей партии "Единая Россия", в ведомстве отметили, что, начиная с 2023 года, правительство Самарской области выделяет средства для отправления постановлений по делам об административных правонарушениях за пределы РФ.

"Это позволило привлекать собственников ТС с иностранными регистрационными знаками (по определенному алгоритму) к административной ответственности за правонарушения, зафиксированные в автоматическом режиме", — заключили в ГУ МВД.