16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области стартовал досрочный период ЕГЭ В Самарской области отменили массовые мероприятия в школах Приемная кампания в первые классы самарских школ стартует 1 апреля Эксперты рассказали школьникам, где и как в Самаре готовят специалистов по беспилотникам Ректор СГСПУ Светлана Бакулина расскажет, как вуз готовит учителей будущего

Образование Общество

В Самарской области стартовал досрочный период ЕГЭ

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 26 марта, в самарской школе № 102 прошел единый государственный экзамен по русскому языку, его сдали 24 выпускника. Ранее, 22 марта, прошла сдача первых экзаменов по географии и литературе.

Досрочным периодом ЕГЭ открывается экзаменационная кампания 2024 года. Единым расписанием предусмотрены основные дни экзаменов с 22 марта по 12 апреля 2024 и резервные с 15 по 22 апреля.

Для проведения экзаменов организован один пункт проведения экзаменов.

На досрочную сдачу ЕГЭ могут рассчитывать те, кто по уважительным причинам не могут сделать это в основной период — с мая по июнь. Это школьники, которые будут заняты на различных олимпиадах, соревнованиях и конкурсах, учащиеся с ограничениями по здоровью, а также выпускники колледжей и техникумов, которым необходимо получить аттестат. Всего для сдачи экзаменов в досрочный период в Самарской области зарегистрированы 30 человек.

ЕГЭ в досрочный период организованы в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА), с соблюдением мер безопасности и сохранения здоровья. При проведении ЕГЭ экзаменационные материалы в пункт проведения экзамена передаются по сети Интернет и печатаются в аудиториях для каждого участника, по окончании экзамена материалы сканируются в аудиториях пункта.

В пункте проведения экзамена всем участникам запрещено иметь при себе телефон, умные часы, любые средства хранения и передачи информации, фото-, аудио- и видеотехнику, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации; выносить из аудиторий экзаменационные материалы на бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы. За нарушение участниками Порядка проведения ГИА грозит удаление с экзамена и составление административного протокола.

Для обеспечения объективности экзамена, соблюдения прав участников и выявления нарушений во всех аудиториях предусмотрено онлайн-видеонаблюдение. Аккредитованы общественные наблюдатели.

На следующий день после экзамена будет работать предметная комиссия по русскому языку. Эксперты проверят развернутые ответы экзаменуемых, далее экзаменационные работы ждет централизованная проверка на федеральном уровне.

Результаты ЕГЭ можно узнать на портале ЕГЭ: https://checkege.rustest.ru/ или на портале Госуслуг.

"Все в регионе готово для проведения ЕГЭ. Пункт ЕГЭ на досрочный этап единый на всю область, поскольку ребят мало. Но вообще в основной период, в мае–июне мы уже подготовили в регионе 80 школ — 80 пунктов проведения ЕГЭ, для того, чтобы все 12 тысяч человек пришли и сдали экзамены", — отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Фото на сайте

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31