Журналист-мотоциклист из Самары установила мировой рекорд на Ямале

Шесть слоев одежды, включая три нижних слоя, тщательно утепленная голова и специально подготовленные к первому зимнему женскому моторалли мотоциклы: такое комбо в Международный женский день традиционным "тюльпанам – ресторанам" предпочли четыре участницы международного движения мотодвижения "Al-Kashi". Среди них оказалась и самарский журналист, сотрудник портала Волга Ньюс Анна Вырина с дорожным именем "Генри".

Новые точки на карте страны

Ледяной мартовский ветер и — 25 °C "за бортом": такими условиями накануне мотопробега встретил девушек Новый Уренгой. Аня Вырина (Генри), Ирина Шишина (Тарантино), Ирина Макина (Лиса) и Юлия Солнце прилетели в центральную часть Ямало-Ненецкого автономного округа на самолете из разных концов страны (Самара, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Сыктывкар), чтобы объединиться ради одной цели — совершить первый зимний женский мотопробег с четырехкратным пересечением Полярного круга и посещением горного поселка Харп, расположенного на 67-й параллели по единственной трансполярной магистрали в условиях Крайнего Севера. А если получится — установить мировой рекорд.

"В обычной жизни я люблю путешествовать на мотоцикле, — рассказала коллегам Волга Ньюс Анна. — Если такой возможности нет, любой транспорт подойдет, чтобы отправиться в путь и расширить горизонты. К сожалению, между путешествиями приходится работать, — смеется она. — Параллельно веду блог на Дзене о мотопутешествиях и пишу книгу о них же. Надеюсь, Ямальская история станет финальной (для книги, но не для мотопутешествий) и можно будет приступить к вычитке, оформлению и печати".

Зимнее моторалли стало для Анны открытием 10-го мотосезона.

"Все началось в 2014 году, а весной и летом 2015 года я почти не ночевала дома. В 2016-м поехала в свой первый "дальняк" (дальнее путешествие). География поездок пока небольшая: Центральная Россия, трижды Крым, дважды — летний Ямал, Дагестан, Алтай, Хакасия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан (Памирский тракт). Не воспринимаю мотоцикл как спорт. Это часть моей жизни, уже неотъемлемая часть", — признается девушка.

Накануне старта, 6 марта, участницы первого женского зимнего приполярного моторалли прибыли в Красноселькуп. Здесь они встретились со старшеклассниками школы "Радуга" и рассказали, в том числе, о планах — поставить "флажки" на карте России на городах Новый Уренгой, Надым, Лабытнанги, Салехард и Харп, пересечь полярный круг в четырех местах и посетить стелы его обозначения.

8 марта — на Полярном круге

Сам мотопробег символично стартовал в Международный женский день. Как признаются участницы, среди задач было не только "прокатиться", но и экстремально отметить 8 марта на Полярном круге, попасть на День Оленевода в Новом Уренгое (который в 2024 г. отмечался 10 марта), проверить себя и, бонусом, — установить мировой рекорд.

"У нас получилось", — скромно кивнут они камерам (с заледеневшими от мороза губами, но счастливыми глазами), спустя неделю. Именно столько времени (с 8 по 14 марта) потребовалось, чтобы на мотоциклах преодолеть расстояние в 1457 километров в условиях Крайнего Севера.

Достижение хрупких, но отважных девушек официально зарегистрировано крупнейшим в Евразии агентством регистрации мировых рекордов и достижений, первой международной русскоязычной альтернативой Guinness World Records, международной книгой рекордов "Интеррекорд" по ссылке.

В нем указан состав команды, километраж и маршрут: Красноселькуп — Тазовский — Заполярный — Аксарка — Салехард — Харп.

"В рекорде зафиксирован пробег в 1411 км, так как комиссия решила учесть последней точкой именно поселок Харп. Но мы и не расстроились", — улыбаются девушки.

Горячие северные автомобилисты и ветер с тундры

Все дни мотопробега участниц моторалли подстерегали суровые, но привычные для здешних мест метеоусловия: с каждым пройденным населенным пунктом показатели на столбике термометра падали минимум на градус и продолжали понижаться, а с тундры дул боковой ветер.

О том, что за рулем расслабляться не стоит, напоминала не только погода, но и водители. Как признаются участницы пробега, темперамент местных автомобилистов стал для них неожиданностью: "Водители дерзкие, как на юге, расслабляться не дают!", — комментировала Ирина "Лиса" местным СМИ.

"За два дня перегонов — 515 километров, из них 150 км — зимника. В первый день прошли 241 километр, во второй — 274, — фиксировала промежуточные итоги пробега самарский журналист местным СМИ. — Если ехать в теплой машине, с термосом с чаем, то будет казаться, что пройдено немного. Но в условиях, когда тебя насквозь продувает ветрами, цифра приличная. Так что двигаемся с поправкой на ветер".

В одной из точек маршрута участницы женского зимнего мотопробега встретились с членами "Русского географического общества" ЯНАО и сердечно друг друга поприветствовали, а на шестой день сурового мотопутешествия девушки пересекли 66-ю параллель, заодно пройдя обряд посвящения в полярники.

Местные жители, в свою очередь, сделали все, чтобы мото-гости вновь влюбились суровые северные края. До этого все участницы ралли уже бывали на Ямале, но летом.

"В каждом городе нас встречали друзья, товарищи и незнакомые на тот момент люди. Они делали все, чтобы мы чувствовали себя как дома, помогали во всем! — делится впечатлениями Генри. — Предоставляли теплые гаражи для техники, квартиры для нас, кормили, поили и развлекали. В местах нашего ночлега всегда собиралось много друзей, мы болтали, пели под гитару. Таких добрых, открытых, приветливых, с горячими сердцами людей я не встречала нигде. Благодаря заботе, поддержке, гостеприимству мы преодолели этот маршрут, и в пути даже не замечали усталости. Люди настолько помогали и скрашивали пробег, что без них он бы и не случился. От всей женской команды и команды технической поддержки хочется выразить сердечную благодарность каждому человеку, кто был на нашем пути!"

Мужчина сказал, женщины сделали

Идея организовать женское моторалли принадлежит Виталию Гнутикову с дорожным именем "Неместный" из Красноселькупа (село в Ямало-Ненецком автономном округе). Он и его коллега из Губкинского (город в ЯНАО) Павел Модзалевский с дорожным именем "Хоккеист" сопровождали девушек в ралли на двух машинах.

"Я как-то подкинул им идею, а они уцепились и стали ее развивать, — пояснил Виталий Гнутиков местным журналистам, подготовившим спецрепортаж о мировом рекорде. — Я поначалу даже притормаживал их, мол, подождите, может, еще никуда не поедете. Понятно же, что у всех работа, семьи. Но они все-таки дожали тему и поехали. И это почти фантастика".

"В прошлом году, утром 2 ноября, я открыла глаза и увидела сообщение от Витали Гнутикова. Он предложил собрать команду из четырех девушек, включая меня, и поехать на "колясычах" по Ямалу. Сориентировал и по времени, пояснив, что к концу марта световой день там длиннее, жестких морозов уже нет, можно попасть на День Оленевода. Никто даже не сомневался, все сразу согласились", — продолжает Анна.

Готовились четыре месяца, причем первые дня — в вялотекущем режиме. Обсуждали экипировку, советовались, какая обувь, перчатки подойдут, какое количество слоев одежды будет оптимальным.

"У Виталия за плечами большой опыт зимних мотопробегов, мы прислушивались к его советам, закупали обмундирование. Мотоциклы, кстати, нам также предоставил Виталий. Один — Honda Silver Wing 600 — находился в Красноселькупе и к нашему приезду был готов. Второй — CF650TK — мы везли на прицепе с Нового Уренгоя. На нем предстояло установить широкое самодельное ветровое стекло, зашиповать резину (новую покрышку поставили в Новом Уренгое), а также "обшить" фольгированным утеплителем", — вспоминает самарская мотоциклистка.

В конце поездки Виталий Гнутиков вручил Генри, Тарантино, Лисе и Солнцу запротоколированные свидетельства от РГО ЯНАО о пройденном маршруте зимой на мотоциклах. В свою очередь, девушки заявили, что не собираются останавливаться на достигнутом рекорде. Задача минимум — планку удержать, макроцель — превзойти самих себя.

"Планы… Конечно, после такого яркого впечатления хочется продолжать зимние путешествия. Но такие вещи не пишутся "на коленке" и не решаются за пару дней. Надо выбрать направление, рассчитать километраж, точки старта и финиша. Работы много. Но точно одно — это было первое, но не последнее ралли", — с оптимизмом резюмировала Анна Вырина "Генри".