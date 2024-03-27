ВСК: россиянки предпочитают встречать весну в Китае

В период апрельских каникул лидерство среди популярных туристических направлений в нашей стране продолжает удерживать Китай — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Путешествия в Поднебесную предпочитают 43% россиян. Внутренний туризм весной менее востребован — на поездки по РФ приходится не более 2,5% полисов туристического страхования (для сравнения, зимой этот показатель был равен 16%).
Самыми востребованными направлениями для путешествий в период апрельских каникул стали: Китай (43% оформленных полисов), Турция (16%), Таиланд (7%). Также россияне планируют поездки в Индию, Египет и Арабские Эмираты. 38% туристов планируют отдыхать не менее 2 недель.
Более 56% путешествующих в этот период — женщины. В зимние каникулы, наоборот, доля туристов-мужчин больше. 22% отдыхающих в апреле — дети и подростки. Молодежь путешествует весной реже (не более 13% полисов), самых активные отдыхающие в этот период — россияне в возрасте 30-40 лет (25%).
Туристическое страхование необходимо для того, чтобы во время путешествия обезопасить себя от различных финансовых рисков. Так, в оптимальные страховые программы входят медицинские услуги, репатриация, прерывание поездки, задержка рейса, юридическая помощь. Стоимость страхования варьируется в зависимости от длительности поездки, возраста застрахованного и страны пребывания.
В апреле полис для внутреннего туризма обойдется в 600 рублей. Для поездки в ближайшее зарубежье (Армения, Азербайджан и пр.), а также популярные Турцию и Египет, размер страхования составит 1,1 тыс. рублей, чуть дороже будет стоить полис для Кубы — 2 тыс. рублей, Таиланда и Индонезии — 2,7 тыс. рублей. При этом цена полиса равна затратам на пару сувениров, а размер покрытия страховки составляет 50 тыс. долларов.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.