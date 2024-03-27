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Страхование Финансы

ВСК: россиянки предпочитают встречать весну в Китае

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В период апрельских каникул лидерство среди популярных туристических направлений в нашей стране продолжает удерживать Китай — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Путешествия в Поднебесную предпочитают 43% россиян. Внутренний туризм весной менее востребован — на поездки по РФ приходится не более 2,5% полисов туристического страхования (для сравнения, зимой этот показатель был равен 16%).

Самыми востребованными направлениями для путешествий в период апрельских каникул стали: Китай (43% оформленных полисов), Турция (16%), Таиланд (7%). Также россияне планируют поездки в Индию, Египет и Арабские Эмираты. 38% туристов планируют отдыхать не менее 2 недель.

Более 56% путешествующих в этот период — женщины. В зимние каникулы, наоборот, доля туристов-мужчин больше. 22% отдыхающих в апреле — дети и подростки. Молодежь путешествует весной реже (не более 13% полисов), самых активные отдыхающие в этот период — россияне в возрасте 30-40 лет (25%).

Туристическое страхование необходимо для того, чтобы во время путешествия обезопасить себя от различных финансовых рисков. Так, в оптимальные страховые программы входят медицинские услуги, репатриация, прерывание поездки, задержка рейса, юридическая помощь. Стоимость страхования варьируется в зависимости от длительности поездки, возраста застрахованного и страны пребывания.

В апреле полис для внутреннего туризма обойдется в 600 рублей. Для поездки в ближайшее зарубежье (Армения, Азербайджан и пр.), а также популярные Турцию и Египет, размер страхования составит 1,1 тыс. рублей, чуть дороже будет стоить полис для Кубы — 2 тыс. рублей, Таиланда и Индонезии — 2,7 тыс. рублей. При этом цена полиса равна затратам на пару сувениров, а размер покрытия страховки составляет 50 тыс. долларов.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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