ВСК: россиянки предпочитают встречать весну в Китае

В период апрельских каникул лидерство среди популярных туристических направлений в нашей стране продолжает удерживать Китай — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Путешествия в Поднебесную предпочитают 43% россиян. Внутренний туризм весной менее востребован — на поездки по РФ приходится не более 2,5% полисов туристического страхования (для сравнения, зимой этот показатель был равен 16%).

Самыми востребованными направлениями для путешествий в период апрельских каникул стали: Китай (43% оформленных полисов), Турция (16%), Таиланд (7%). Также россияне планируют поездки в Индию, Египет и Арабские Эмираты. 38% туристов планируют отдыхать не менее 2 недель.

Более 56% путешествующих в этот период — женщины. В зимние каникулы, наоборот, доля туристов-мужчин больше. 22% отдыхающих в апреле — дети и подростки. Молодежь путешествует весной реже (не более 13% полисов), самых активные отдыхающие в этот период — россияне в возрасте 30-40 лет (25%).

Туристическое страхование необходимо для того, чтобы во время путешествия обезопасить себя от различных финансовых рисков. Так, в оптимальные страховые программы входят медицинские услуги, репатриация, прерывание поездки, задержка рейса, юридическая помощь. Стоимость страхования варьируется в зависимости от длительности поездки, возраста застрахованного и страны пребывания.

В апреле полис для внутреннего туризма обойдется в 600 рублей. Для поездки в ближайшее зарубежье (Армения, Азербайджан и пр.), а также популярные Турцию и Египет, размер страхования составит 1,1 тыс. рублей, чуть дороже будет стоить полис для Кубы — 2 тыс. рублей, Таиланда и Индонезии — 2,7 тыс. рублей. При этом цена полиса равна затратам на пару сувениров, а размер покрытия страховки составляет 50 тыс. долларов.