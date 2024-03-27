Группа ВТБ заработала 61,3 млрд рублей за первые два месяца 2024 года

За первые два месяца 2024 года чистая прибыль Группы ВТБ составила 61,3 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал 17%. По итогам первого квартала 2024 года ВТБ может заработать более 100 млрд рублей.

"Мы сохраняем хорошие показатели прибыльности в условиях растущего давления на чистую процентную маржу благодаря хорошей динамике чистых комиссионных доходов и стабильному качеству активов. Также мы отмечаем снижение количества новых выдач и замедление темпов роста кредитного портфеля в розничном сегменте, при этом портфель кредитов юридическим лицам вырос за два месяца на 6%. В целом результаты января-февраля полностью соответствуют нашим ожиданиям по чистой прибыли 2024 года, выше рекорда прошлого года", — заявил первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

По состоянию на 29 февраля 2024 года, объем средств клиентов — физических лиц увеличился на 1,5% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 1,4%), достигнув 9,8 трлн рублей. Кредитов физлицам выдано на 0,4% больше, чем за 2 месяца 2023 года. Портфель кредитов гражданам превысил 7 трлн рублей.

Кредиты юридическим лицам увеличились за два месяца текущего года на 6,1% до 14,9 трлн рублей, с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 5,8%.

Нормативы достаточности капитала Банка находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы.