Группа ВТБ заработала 61,3 млрд рублей за первые два месяца 2024 года

За первые два месяца 2024 года чистая прибыль Группы ВТБ составила 61,3 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал 17%. По итогам первого квартала 2024 года ВТБ может заработать более 100 млрд рублей.
"Мы сохраняем хорошие показатели прибыльности в условиях растущего давления на чистую процентную маржу благодаря хорошей динамике чистых комиссионных доходов и стабильному качеству активов. Также мы отмечаем снижение количества новых выдач и замедление темпов роста кредитного портфеля в розничном сегменте, при этом портфель кредитов юридическим лицам вырос за два месяца на 6%. В целом результаты января-февраля полностью соответствуют нашим ожиданиям по чистой прибыли 2024 года, выше рекорда прошлого года", — заявил первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.
По состоянию на 29 февраля 2024 года, объем средств клиентов — физических лиц увеличился на 1,5% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 1,4%), достигнув 9,8 трлн рублей. Кредитов физлицам выдано на 0,4% больше, чем за 2 месяца 2023 года. Портфель кредитов гражданам превысил 7 трлн рублей.
Кредиты юридическим лицам увеличились за два месяца текущего года на 6,1% до 14,9 трлн рублей, с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 5,8%.
Нормативы достаточности капитала Банка находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы.
Последние комментарии
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.
Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.
Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.