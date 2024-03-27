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Клиенты Новикомбанка предпочитают дистанционное открытие вкладов

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Клиенты опорного банка Госкорпорации Ростех за первые два месяца текущего года открыли дистанционно более 85% от общего количества депозитов. Таким образом, мобильное приложение Новикомбанка остается самым популярным каналом для открытия вкладов и проведения других операций.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Переход клиентов на дистанционное обслуживание наблюдается в банке не первый год, что отражает глобальные тенденции. В 2023 году с помощью мобильного сервиса было открыто 78% от общего объема депозитов физических лиц. Также увеличилось количество переводов и платежей, сделанных с помощью цифровых каналов. Рост по сравнению с 2022 годом по переводам составил около 88%, по платежам — более 31%.

"Следуя требованиям времени и отвечая на запрос наших основных клиентов — сотрудников предприятий, входящих в контур Ростеха, Новикомбанк постоянно совершенствует свои цифровые сервисы. В мобильном приложении и интернет-банке доступны все основные операции по вкладам, кредитам и действия с дебетовыми и кредитными картами, счетами. Также из приложения можно перейти в "Новикомскидку" — дисконтную программу, предоставляющую клиентам Новикомбанка доступ к акциям и скидкам от компаний-партнеров", — рассказал директор Департамента цифрового бизнеса и программ лояльности Евгений Гладилин.

Новикомбанк предлагает клиентам широкую линейку удобных банковских продуктов, среди которых выделяется вклад "Рантье", привязанный к ключевой ставке ЦБ. Сейчас его доходность составляет до 16,5% годовых. Также клиенты банка могут открыть вклад в юанях и получить доход не только от начисленных процентов, но и от курсовой разницы.

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