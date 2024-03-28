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"АД Пластик Тольятти" не смог взыскать 167 млн руб. со страховой за пожар 18 жителей региона, пострадавшие на производстве, получили новые автомобили от регионального Отделения СФР в 2023 году Отделение СФР по Самарской области проактивно оформило 29 тысяч СНИЛС для новорожденных региона 174 кофейни собрали 1 млн руб. для бездомных животных Агрострахование: самарский АПК получил более 250 млн руб. выплат за 2023 год

Страхование Финансы

"АД Пластик Тольятти" не смог взыскать 167 млн руб. со страховой за пожар

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "АД Пластик Тольятти" проиграло суд Страховому акционерному обществу "ВСК" о взыскании 167,2 млн руб. по договору страхования имущества.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Основную долю требований составляет стоимость материалов, работ и услуг, необходимых для восстановления корпуса 80, литера ВН 023, в пос. Винтай, поврежденного в результате пожара. 7,8 млн руб. составила, по оценке истца, стоимость ущерба оборудованию на складской территории, за вычетом стоимости металлолома.

Напомним, возгорание на складе на ул. Садовой, 13 в Красноглинском району произошло 21 мая 2020 года. Как сообщали в областном ГУ МЧС, в здании загорелись пластмассовые изделия. Огонь охватил 600 кв. м, но потом площадь пожара увеличилась до 1300 кв. метров. В итоге обрушилась кровля на 2000 кв. метров. Технической причиной пожара является аварийный режим работы электросети, питающей помещение кладовщиков.

 Договор страхования "АД Пластик Тольятти" и САО "ВСК" заключили в 2019 г. с лимитом 300,6 млн руб. для недвижимого имущества и 139,3 млн — для оборудования.

Как следует из судебного решения, склад предприятия представляет собой два здания, низкое и высокое, имеющих общую стену. Внизу находится производство, наверху — склад, который и получил наибольшие повреждения при пожаре. Согласно экспертному заключению, восстановление нижней зоны стоит 4,3 млн рублей. Эту сумму страховая выплатила в положенные сроки.

Верхняя же зона образовалась в результате реконструкции постройки в 2011 году. Правоустанавливающие документы на пристроенное здание до сих пор не получены. Поэтому "ВСК" не признала обязательство выплачивать страховку за ущерб незаконной постройке.

Суд установил, что "высокая часть" строения не могла являться объектом страхования в САО "ВСК", премию за страхование этого объекта компания не получала, и соответственно, "высокая часть" строения застрахована не была. Арбитраж отказал АО "АД Пластик Тольятти" во взыскании страхового возмещения. Однако предприятие уже получило 159,5 млн руб. от страховщика по предыдущему решению суда, которое было в пользу производителя автокомпонентов, и теперь обязано вернуть сумму "ВСК".

По информации ИАС Seldon.Basis, АО "АД Пластик Тольятти" зарегистрировано в поселении Винтай в 1995 году. Основной вид деятельности - производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств, не включенных в другие группировки. Уставный капитал - 22,27 млн рублей. Выручка в 2022 г. составила 778,59 млн руб., чистый убыток - 35 млн рублей. 99,78% предприятия принадлежит АО "АД Пластик" Хорватия.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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