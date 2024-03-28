"АД Пластик Тольятти" не смог взыскать 167 млн руб. со страховой за пожар

АО "АД Пластик Тольятти" проиграло суд Страховому акционерному обществу "ВСК" о взыскании 167,2 млн руб. по договору страхования имущества.

Основную долю требований составляет стоимость материалов, работ и услуг, необходимых для восстановления корпуса 80, литера ВН 023, в пос. Винтай, поврежденного в результате пожара. 7,8 млн руб. составила, по оценке истца, стоимость ущерба оборудованию на складской территории, за вычетом стоимости металлолома.

Напомним, возгорание на складе на ул. Садовой, 13 в Красноглинском району произошло 21 мая 2020 года. Как сообщали в областном ГУ МЧС, в здании загорелись пластмассовые изделия. Огонь охватил 600 кв. м, но потом площадь пожара увеличилась до 1300 кв. метров. В итоге обрушилась кровля на 2000 кв. метров. Технической причиной пожара является аварийный режим работы электросети, питающей помещение кладовщиков.

Договор страхования "АД Пластик Тольятти" и САО "ВСК" заключили в 2019 г. с лимитом 300,6 млн руб. для недвижимого имущества и 139,3 млн — для оборудования.

Как следует из судебного решения, склад предприятия представляет собой два здания, низкое и высокое, имеющих общую стену. Внизу находится производство, наверху — склад, который и получил наибольшие повреждения при пожаре. Согласно экспертному заключению, восстановление нижней зоны стоит 4,3 млн рублей. Эту сумму страховая выплатила в положенные сроки.

Верхняя же зона образовалась в результате реконструкции постройки в 2011 году. Правоустанавливающие документы на пристроенное здание до сих пор не получены. Поэтому "ВСК" не признала обязательство выплачивать страховку за ущерб незаконной постройке.

Суд установил, что "высокая часть" строения не могла являться объектом страхования в САО "ВСК", премию за страхование этого объекта компания не получала, и соответственно, "высокая часть" строения застрахована не была. Арбитраж отказал АО "АД Пластик Тольятти" во взыскании страхового возмещения. Однако предприятие уже получило 159,5 млн руб. от страховщика по предыдущему решению суда, которое было в пользу производителя автокомпонентов, и теперь обязано вернуть сумму "ВСК".