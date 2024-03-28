ВСК: клещи разочаровались в россиянах

Весна традиционно считается началом сезона активности клещей. По данным Страхового Дома ВСК в 2023 году число обращений россиян в связи с укусами этих насекомых сократилось — на 7%. Самым эндемичным регионом — как по количеству обращений в целом, так и по доле выявленных случаев укусов инфицированных клещей, — является Алтайский край.
По данным специалистов Страхового Дома ВСК, чаще всего жертвами клещей становятся мужчины — 81% обращений в компанию по данному риску. 20% страховых случаев фиксируется в возрастной группе 61 год-70 лет, 17% — среди россиян в возрасте 41 года-50 лет и 15% — 31 года-40 лет.
Не менее 50% от общего числа обращений приходится на лабораторные исследования насекомых.
Около 16% обращений в страховую компанию связаны с экстренной иммунопрофилактикой после укуса клеща (назначается в случае, если клещ является переносчиком инфекций, например, энцефалита или боррелиоза). Для сравнения, в 2022 году этот показатель был равен 18%.
Не менее 23% обращений в связи с укусами клещей приходится на Алтайский край. Также в перечень эндемичных регионов вошли Кировская область (17%), Красноярский край (11%), Новосибирская область (6%) и Челябинская область (5%). В антирейтинг регионов, где пострадавшим чаще всего назначалась вакцинация, вошли: Алтайский край (68%), Красноярский край (20%), Приморский край (3%).
Страховой Дом ВСК в 2023 году выплатил более 100 млн рублей по продукту страховой защиты от последствий укуса иксодовых клещей.
Последние комментарии
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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.