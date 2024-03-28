"Ингосстрах" — о цифровой трансформации компании

Внедрение цифровых финансов — одна из основных целей цифровой трансформации компании. Центр финансовых технологий "Ингосстраха" успешно развивает несколько перспективных направлений, начиная с создания внутренней инфраструктуры по работе с цифровым рублем и заканчивая токенизацией существующих бизнес-процессов на блокчейн-платформе. Также цифровая трансформация позволяет внедрять устойчивое развитие в "Ингосстрахе" — расширяет доступ к финансовым услугам и рынкам, а также развивает надежную, устойчивую и стойкую инфраструктуру.
Так, в марте прошлого года "Ингосстрах" стал официальным участником тестирования платформы цифрового рубля, а с 15 августа 2023 года Банком России был запущен первый этап тестирования платформы новой формы рубля. "Ингосстрах" первым среди страховых компаний провел продажу страхового полиса за цифровой рубль в 2023 году. К марту 2024 года компания подключила филиалы по всей России к тестированию цифрового рубля — теперь новый способ оплаты доступен в 75 регионах страны.
Сейчас "Ингосстрах" разрабатывает онлайн-канал продаж для того, чтобы клиенты смогли приобретать страховые полисы за цифровой рубль на официальном сайте. После полноценного запуска оплаты в цифровом рубле компания сможет привлечь новых клиентов за счет запуска новой формы оплаты в числе первых на страховом рынке.
Также "Ингосстрах" — важный участник рынка цифровых финансовых активов. Такие активы по своим возможностям похожи на классические облигации, акции и долговые инструменты (факторинг), но главное отличие в том, что выпускаются они не в бумажной форме или в привычной инфраструктуре бирж, а на платформах операторов информационных систем. Перспективы развития цифровых финансов включают в себя расширение возможностей для проведения финансовых операций, увеличение скорости и безопасности транзакций, а также создание новых моделей бизнеса на базе цифровых технологий.
"Внедрение цифровых финансовых активов в деятельность компании позволяет принять участие в становлении и развитии нового рынка, выпускать ранее не существующие виды инвестиционных инструментов, а также сократить временные и материальные издержки компании", — отметил Андрей Варнавский, руководитель центра финансовых технологий "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.