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Страхование Финансы

"Ингосстрах" — о цифровой трансформации компании

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Внедрение цифровых финансов — одна из основных целей цифровой трансформации компании. Центр финансовых технологий "Ингосстраха" успешно развивает несколько перспективных направлений, начиная с создания внутренней инфраструктуры по работе с цифровым рублем и заканчивая токенизацией существующих бизнес-процессов на блокчейн-платформе. Также цифровая трансформация позволяет внедрять устойчивое развитие в "Ингосстрахе" — расширяет доступ к финансовым услугам и рынкам, а также развивает надежную, устойчивую и стойкую инфраструктуру.

Так, в марте прошлого года "Ингосстрах" стал официальным участником тестирования платформы цифрового рубля, а с 15 августа 2023 года Банком России был запущен первый этап тестирования платформы новой формы рубля. "Ингосстрах" первым среди страховых компаний провел продажу страхового полиса за цифровой рубль в 2023 году. К марту 2024 года компания подключила филиалы по всей России к тестированию цифрового рубля — теперь новый способ оплаты доступен в 75 регионах страны.

Сейчас "Ингосстрах" разрабатывает онлайн-канал продаж для того, чтобы клиенты смогли приобретать страховые полисы за цифровой рубль на официальном сайте. После полноценного запуска оплаты в цифровом рубле компания сможет привлечь новых клиентов за счет запуска новой формы оплаты в числе первых на страховом рынке.

Также "Ингосстрах" — важный участник рынка цифровых финансовых активов. Такие активы по своим возможностям похожи на классические облигации, акции и долговые инструменты (факторинг), но главное отличие в том, что выпускаются они не в бумажной форме или в привычной инфраструктуре бирж, а на платформах операторов информационных систем. Перспективы развития цифровых финансов включают в себя расширение возможностей для проведения финансовых операций, увеличение скорости и безопасности транзакций, а также создание новых моделей бизнеса на базе цифровых технологий.

"Внедрение цифровых финансовых активов в деятельность компании позволяет принять участие в становлении и развитии нового рынка, выпускать ранее не существующие виды инвестиционных инструментов, а также сократить временные и материальные издержки компании", — отметил Андрей Варнавский, руководитель центра финансовых технологий "Ингосстраха".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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