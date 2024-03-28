"Ингосстрах" — о цифровой трансформации компании

Внедрение цифровых финансов — одна из основных целей цифровой трансформации компании. Центр финансовых технологий "Ингосстраха" успешно развивает несколько перспективных направлений, начиная с создания внутренней инфраструктуры по работе с цифровым рублем и заканчивая токенизацией существующих бизнес-процессов на блокчейн-платформе. Также цифровая трансформация позволяет внедрять устойчивое развитие в "Ингосстрахе" — расширяет доступ к финансовым услугам и рынкам, а также развивает надежную, устойчивую и стойкую инфраструктуру.

Так, в марте прошлого года "Ингосстрах" стал официальным участником тестирования платформы цифрового рубля, а с 15 августа 2023 года Банком России был запущен первый этап тестирования платформы новой формы рубля. "Ингосстрах" первым среди страховых компаний провел продажу страхового полиса за цифровой рубль в 2023 году. К марту 2024 года компания подключила филиалы по всей России к тестированию цифрового рубля — теперь новый способ оплаты доступен в 75 регионах страны.

Сейчас "Ингосстрах" разрабатывает онлайн-канал продаж для того, чтобы клиенты смогли приобретать страховые полисы за цифровой рубль на официальном сайте. После полноценного запуска оплаты в цифровом рубле компания сможет привлечь новых клиентов за счет запуска новой формы оплаты в числе первых на страховом рынке.

Также "Ингосстрах" — важный участник рынка цифровых финансовых активов. Такие активы по своим возможностям похожи на классические облигации, акции и долговые инструменты (факторинг), но главное отличие в том, что выпускаются они не в бумажной форме или в привычной инфраструктуре бирж, а на платформах операторов информационных систем. Перспективы развития цифровых финансов включают в себя расширение возможностей для проведения финансовых операций, увеличение скорости и безопасности транзакций, а также создание новых моделей бизнеса на базе цифровых технологий.

"Внедрение цифровых финансовых активов в деятельность компании позволяет принять участие в становлении и развитии нового рынка, выпускать ранее не существующие виды инвестиционных инструментов, а также сократить временные и материальные издержки компании", — отметил Андрей Варнавский, руководитель центра финансовых технологий "Ингосстраха".