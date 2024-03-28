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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Аналитика МТС RED: 28% сотрудников корпораций сливают рабочие логины и пароли в фишинговых рассылках

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "МТС" сообщает о том, что МТС RED, дочерняя компания МТС в сфере кибербезопасности, проанализировала результаты тренировочных фишинговых рассылок, проведенных в первом квартале 2024 года в рамках проектов по предоставлению компаниям сервиса Security Awareness.

Фото: предоставлено МТС

Тренировочные фишинговые рассылки были направлены в общей сложности почти тысяче сотрудников крупных компаний. Результаты показали, что около трети сотрудников (319 из 1018) не умеют определять фишинг и переходят по ссылкам из мошеннических писем, а 28% вводят на поддельных страницах логины и пароли от рабочих аккаунтов. Для профилактики ущерба специалисты Security Awareness МТС RED рекомендуют компаниям регулярно проводить для персонала тренинги по кибербезопасности.

Рассылки проводились с февраля по март и были посвящены подаркам сотрудникам к 23 февраля и 8 марта, а также новостям внутренних сервисов для персонала компаний. По данным центра мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC, объем фишинга ежегодно возрастает перед праздниками. В этом году основной прирост был отмечен перед 8 марта — он составил примерно 27%, тогда как перед 23 февраля средний объем фишинговых атак оставался практически неизменным.

"Порядка 30% переходов по фишинговым ссылкам в электронных письмах, замаскированных под рядовую корпоративную переписку, — стандартный показатель для компаний, реализующих базовые меры профилактики фишинга, такие как ежегодное обучение сотрудников киберграмотности, обеспечение персонала соответствующими учебными материалами и т. п. Однако нас удивило, что 28% получателей писем вводят свои рабочие учетные данные на фишинговой странице. Мы ожидали, что этот показатель будет в два раза ниже, поскольку сегодня большинство компаний все же озабочены вопросами кибербезопасности", — подчеркнул руководитель направления Security Awareness МТС RED Илья Одинцов.

Специалисты направления Security Awareness МТС RED отмечают: после первого обучения по результатам проведенной тренировки процент переходов по фишинговым ссылкам снижается минимум в два раза, однако через некоторое время возвращается к прежним показателям. Поэтому тестирование и обучение сотрудников основам киберграмотности должно быть системным процессом в компании.

МТС RED Security Awareness — автоматизированный сервис повышения киберграмотности сотрудников компаний. Сервис включает комплекс теоретических курсов по основным темам киберграмотности и практические тренировки навыков безопасности при работе с электронной почтой. Теория представлена 15-ю онлайн-курсами для рядовых пользователей и ИТ-специалистов, в конце каждого курса пользователь проходит тестирование.

Специалисты МТС RED напоминают: сотрудникам компаний и организаций необходимо быть предельно внимательными в корпоративной переписке и соблюдать базовые правила киберграмотности. Обращайте внимание, из какого источника — внешнего или внутреннего — пришло письмо с интересной информацией или привлекательным предложением (акции, подарки, опросы и т. п.) Это можно распознать по адресу отправителя (почтовому домену), наличие в нем ошибок должно насторожить. Если вы не знакомы с интернет-ресурсом, на который ведет ссылка в письме, не переходите по ней и тем более не вводите какую-либо свою конфиденциальную информацию, будь то ваши паспортные данные или логины и пароли от рабочих аккаунтов. То же правило относится и к прикрепленным к письму файлам. Регулярно проходите обучение по основам кибербезопасности, если они проводятся в вашей компании, — знаний много не бывает. Если письмо вызывает сомнения, направьте его в службу информационной безопасности или ответственным за ИБ сотрудникам вашей компании, чтобы они проверили сообщение на признаки фишинга. Эти нехитрые шаги позволят существенно сократить количество фишинговых инцидентов в компании.

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