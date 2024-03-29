В Самаре ВАЗ вылетел на "встречку" и врезался в большегруз

В четверг, 28 марта, в Самаре столкнулись ВАЗ 211440 и большегруз MAN, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, ДТП произошло в 23:30 напротив дома №72 "А" по ул. Товарной. Водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Водителю легкового автомобиля назначено стационарное лечение.