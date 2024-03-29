В Самаре ВАЗ вылетел на "встречку" и врезался в большегруз

В четверг, 28 марта, в Самаре столкнулись ВАЗ 211440 и большегруз MAN, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По данным полицейских, ДТП произошло в 23:30 напротив дома №72 "А" по ул. Товарной. Водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.
Водителю легкового автомобиля назначено стационарное лечение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!