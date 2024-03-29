Новикомбанк — один из самых надежных банков РФ с высокой кредитоспособностью согласно рейтингу Forbes

Опорный банк Госкорпорации Ростех вошел в рейтинг Forbes "100 надежных банков" 2024 года. Новикомбанк занял 13-е место в группе банков с высоким показателем кредитоспособности, рейтингующихся на уровне АА+, АА, АА-. Также Новикомбанк — единственная финансовая организация из 100 самых надежных банков страны, которой присвоен кредитный рейтинг сразу всех четырех российских рейтинговых агентств.

Журнал Forbes оценил надежность российских банков на основании данных об их кредитоспособности в национальной валюте. При составлении списка были использованы оценки рейтинговых агентств, аккредитованных ЦБ: АКРА, "Эксперт РА", НКР и НРА. Предыдущий рейтинг надежных российских кредитных организаций Forbes публиковал ровно два года назад. В издании отметили, что по итогам прошлого года российские банки продемонстрировали выдающиеся финансовые результаты, преодолев серьезные проблемы в 2022 году.

Свою надежность Новикомбанк демонстрирует, поддерживая крупнейшие промышленные предприятия страны, предоставляя им оптимальные условия финансирования, в том числе с использованием мер господдержки. В 2023 году оказана кредитная и гарантийная поддержка высокотехнологичным предприятиям авиастроения, машиностроения, автомобилестроения, судостроения, электроники, транспорта, нефтедобычи и др.

Финансовая организация не только занимается кредитованием текущей деятельности на оптимальных условиях, но и поддерживает реализацию масштабных программ по модернизации промышленных производств, разработке новых технологий и продуктов, серийному производству инновационной продукции.

"Достойное место Новикомбанка в рейтинге самых надежных банков страны определено статусом опорного банка Ростеха и предприятий, входящих в его контур организаций. Наши клиенты составляют основу российской промышленности и экономики. Мы благодарны за то, что наша упорная деятельность на благо акционера и клиентов была по достоинству оценена. Мы предоставляем максимально выгодные условия финансирования для решения задач в приоритетных для государства отраслях, а высокая оценка вдохновляет нас на новые достижения на пути к технологическому суверенитету России", — отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Эффективность утвержденной акционером, Госкорпорацией Ростех, модели развития Новикомбанка подтверждается высокими рейтингами ведущих российских кредитных агентств. В 2023 году НРА присвоило банку рейтинг на уровне AA|ru|, АКРА повысило рейтинг до АА-(RU).

Позиция Новикомбанка в рейтинге Forbes из года в год стабильно улучшается: в 2021 году банк занимал 49 строчку списка, в 2022 — 38-ю. В рейтинге 2024 года Новикомбанк занял 30-е место в общем списке самых надежных кредитных организаций России.