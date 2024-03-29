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Новикомбанк — один из самых надежных банков РФ с высокой кредитоспособностью согласно рейтингу Forbes

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Опорный банк Госкорпорации Ростех вошел в рейтинг Forbes "100 надежных банков" 2024 года. Новикомбанк занял 13-е место в группе банков с высоким показателем кредитоспособности, рейтингующихся на уровне АА+, АА, АА-. Также Новикомбанк — единственная финансовая организация из 100 самых надежных банков страны, которой присвоен кредитный рейтинг сразу всех четырех российских рейтинговых агентств.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Журнал Forbes оценил надежность российских банков на основании данных об их кредитоспособности в национальной валюте. При составлении списка были использованы оценки рейтинговых агентств, аккредитованных ЦБ: АКРА, "Эксперт РА", НКР и НРА. Предыдущий рейтинг надежных российских кредитных организаций Forbes публиковал ровно два года назад. В издании отметили, что по итогам прошлого года российские банки продемонстрировали выдающиеся финансовые результаты, преодолев серьезные проблемы в 2022 году.

Свою надежность Новикомбанк демонстрирует, поддерживая крупнейшие промышленные предприятия страны, предоставляя им оптимальные условия финансирования, в том числе с использованием мер господдержки. В 2023 году оказана кредитная и гарантийная поддержка высокотехнологичным предприятиям авиастроения, машиностроения, автомобилестроения, судостроения, электроники, транспорта, нефтедобычи и др.

Финансовая организация не только занимается кредитованием текущей деятельности на оптимальных условиях, но и поддерживает реализацию масштабных программ по модернизации промышленных производств, разработке новых технологий и продуктов, серийному производству инновационной продукции.

"Достойное место Новикомбанка в рейтинге самых надежных банков страны определено статусом опорного банка Ростеха и предприятий, входящих в его контур организаций. Наши клиенты составляют основу российской промышленности и экономики. Мы благодарны за то, что наша упорная деятельность на благо акционера и клиентов была по достоинству оценена. Мы предоставляем максимально выгодные условия финансирования для решения задач в приоритетных для государства отраслях, а высокая оценка вдохновляет нас на новые достижения на пути к технологическому суверенитету России", — отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Эффективность утвержденной акционером, Госкорпорацией Ростех, модели развития Новикомбанка подтверждается высокими рейтингами ведущих российских кредитных агентств. В 2023 году НРА присвоило банку рейтинг на уровне AA|ru|, АКРА повысило рейтинг до АА-(RU).

Позиция Новикомбанка в рейтинге Forbes из года в год стабильно улучшается: в 2021 году банк занимал 49 строчку списка, в 2022 — 38-ю. В рейтинге 2024 года Новикомбанк занял 30-е место в общем списке самых надежных кредитных организаций России.

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