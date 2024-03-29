АвтоВАЗ начал производство Lada в Азербайджане

АвтоВАЗ объявил о начале сборки моделей Lada в Азербайджане, сообщает РБК.
По словам президента предприятия Максима Соколова, в 2024 г. производственная площадка в Азербайджане может выпустить до 1,5 тыс. автомобилей. "Мы начинаем с Granta и планируем до конца 2024 года расширить гамму локального выпуска семейством NIVA — Legend и Travel, тестовые образцы уже собраны и проходят аудит качества, а также семейством Vesta", — сказал он.
Соколов ожидает, что годовой объем производства может достигнуть 4-5 тыс. автомобилей. На эти показатели производитель надеется выйти в перспективе нескольких лет. Открытие производства в Азербайджане "поможет Lada вернуть долю местного рынка до докризисного уровня и нарастить присутствие бренда" в республике.
В настоящее время на одной из местных производственных площадок в Азербайджане организованы зона приема машинокомплектов, сборочный цех и стоянка хранения готовых автомобилей, рассказали в компании. Там добавили, что персонал этого проекта обучали специалисты из Тольятти, а каждый выпущенный автомобиль проходит ходовые испытания.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы