АвтоВАЗ начал производство Lada в Азербайджане

АвтоВАЗ объявил о начале сборки моделей Lada в Азербайджане, сообщает РБК.

По словам президента предприятия Максима Соколова, в 2024 г. производственная площадка в Азербайджане может выпустить до 1,5 тыс. автомобилей. "Мы начинаем с Granta и планируем до конца 2024 года расширить гамму локального выпуска семейством NIVA — Legend и Travel, тестовые образцы уже собраны и проходят аудит качества, а также семейством Vesta", — сказал он.

Соколов ожидает, что годовой объем производства может достигнуть 4-5 тыс. автомобилей. На эти показатели производитель надеется выйти в перспективе нескольких лет. Открытие производства в Азербайджане "поможет Lada вернуть долю местного рынка до докризисного уровня и нарастить присутствие бренда" в республике.

В настоящее время на одной из местных производственных площадок в Азербайджане организованы зона приема машинокомплектов, сборочный цех и стоянка хранения готовых автомобилей, рассказали в компании. Там добавили, что персонал этого проекта обучали специалисты из Тольятти, а каждый выпущенный автомобиль проходит ходовые испытания.