Ночью в Елховском районе столкнулись грузовики

В пятницу, 29 марта, в 1:00 в Елховском районе между 346 и 347 км трассы Р-241 "Казань - Ульяновск - подъезд к г. Самара" произошло столкновение грузовых автомобилей Iveco и DAF в составе с полуприцепом, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В областной полиции уточнили, что пострадавших нет. Автомашины получили механические повреждения.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Аварийно спасательные работы проводили пожарные — спасатели ПСЧ № 137 ПСО № 49.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!