Ночью в Елховском районе столкнулись грузовики

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В пятницу, 29 марта, в 1:00 в Елховском районе между 346 и 347 км трассы Р-241 "Казань - Ульяновск - подъезд к г. Самара" произошло столкновение грузовых автомобилей Iveco и DAF в составе с полуприцепом, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области