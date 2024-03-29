"Всегда на связи": "Ингосстрах" стал победителем в рейтинге страховых компаний Сравни

В конце марта финансовый маркетплейс Сравни подвел итоги рейтинга компаний, которые предоставляют свои услуги на сайте sravni.ru. Рейтинг рассчитывается на основе количества и качества отзывов, а также числа успешно решенных проблем пользователей. "Ингосстрах", традиционно принимая участие в конкурсе, стал победителем в одной из категорий рейтинга.
Компания заняла первое место в номинации "Всегда на связи". В этой категории отмечаются компании с наибольшей долей решенных проблем на сайте компании Сравни. Это заслуженная победа — сотрудники "Ингосстраха" постоянно следят за отзывами, внимательно анализируют каждый из них, разбираются в проблеме и помогают клиентам. За все время нахождения компании на площадке Сравни было дано более 2,2 тысяч ответов на вопросы пользователей.
"Ингосстрах" — клиентоцентричная компания, именно поэтому мы уделяем большое внимание отзывам наших застрахованных на различных площадках и маркетплейсах. Нам очень приятно, что "Ингосстрах" стал победителем рейтинга Сравни в номинации "Всегда на связи". Название номинации совпадает с нашим основным сервисным принципом: каждое обращение тщательно рассматривается, чтобы вопрос клиента был решен максимально оперативно. Спасибо всем нашим клиентам за обратную связь и будьте уверены — мы не подведем!", — отметил Константин Локшин, начальник управления качества и клиентского опыта "Ингосстраха".
"Наш рейтинг призван в первую очередь поощрить тех партнеров нашего маркетплейса, которые больше других открыты к клиентам, предоставляют им лучший сервис и быстрее всего помогают в решении проблем. Наша цель — быть полноценной площадкой для взаимодействия между нашими партнерами и их клиентами", — отметила Анна Усатова, менеджер по работе с партнерами Сравни.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.