"Всегда на связи": "Ингосстрах" стал победителем в рейтинге страховых компаний Сравни

В конце марта финансовый маркетплейс Сравни подвел итоги рейтинга компаний, которые предоставляют свои услуги на сайте sravni.ru. Рейтинг рассчитывается на основе количества и качества отзывов, а также числа успешно решенных проблем пользователей. "Ингосстрах", традиционно принимая участие в конкурсе, стал победителем в одной из категорий рейтинга.

Компания заняла первое место в номинации "Всегда на связи". В этой категории отмечаются компании с наибольшей долей решенных проблем на сайте компании Сравни. Это заслуженная победа — сотрудники "Ингосстраха" постоянно следят за отзывами, внимательно анализируют каждый из них, разбираются в проблеме и помогают клиентам. За все время нахождения компании на площадке Сравни было дано более 2,2 тысяч ответов на вопросы пользователей.

"Ингосстрах" — клиентоцентричная компания, именно поэтому мы уделяем большое внимание отзывам наших застрахованных на различных площадках и маркетплейсах. Нам очень приятно, что "Ингосстрах" стал победителем рейтинга Сравни в номинации "Всегда на связи". Название номинации совпадает с нашим основным сервисным принципом: каждое обращение тщательно рассматривается, чтобы вопрос клиента был решен максимально оперативно. Спасибо всем нашим клиентам за обратную связь и будьте уверены — мы не подведем!", — отметил Константин Локшин, начальник управления качества и клиентского опыта "Ингосстраха".

"Наш рейтинг призван в первую очередь поощрить тех партнеров нашего маркетплейса, которые больше других открыты к клиентам, предоставляют им лучший сервис и быстрее всего помогают в решении проблем. Наша цель — быть полноценной площадкой для взаимодействия между нашими партнерами и их клиентами", — отметила Анна Усатова, менеджер по работе с партнерами Сравни.