"Росгосстрах": более трети россиян случайно устраивали пожар или потоп при аренде дачи

Большинство россиян предпочитают проводить выходные за городом и арендуют для этих целей дачный дом или коттедж, выяснила СК "Росгосстрах"¹. При этом более трети респондентов признались, что портили съемное имущество, случайно устроив пожар или потоп.

Более половины (59%) россиян заявили, что любят отдыхать за городом, однако не имеют собственного дачного участка. 54% опрошенных просто арендуют дачный дом или коттедж, хотя, по словам трети из них (32%), зачастую такой отдых оказывается неоправданно дорогим. Еще 14% респондентов приходится обращаться к друзьям или родственникам, чтобы разделить стоимость аренды на всех.

78% опрошенных арендуют дачные участки чаще, чем раз в год, причем 7% из них обращаются к такой услуге каждые выходные. Еще 13% респондентов готовы снимать коттеджи для отдыха не чаще, чем раз в год.

Треть снимающих дачи (33%) выбирают обычно дома стоимостью до 10 тысяч рублей в сутки; ещё 34% — в диапазоне 10-50 тысяч рублей в день. А каждый четвертый (24%) готов арендовать коттедж стоимостью более 100 тысяч рублей в сутки.

67% опрошенных признались, что при съеме коттеджа сталкивались с различными проблемами. Более трети респондентов (35%) случайно портили имущество, устраивали пожар или потоп. В качестве компенсации 48% россиян оставляли залог владельцу дома, а 36% — выплачивали полную стоимость испорченного имущества.

Среди других проблем при аренде загородного жилья 32% россиян назвали обман со стороны арендодателя: дом отличался от заявленного на фото, им не вернули залог или же они вовсе не смогли заселиться после оплаты аренды.

"Как показывает статистика, большое количество страховых случаев с недвижимостью приходится именно на праздничный период. В начале 2024 года мы отмечали рост пожаров и противоправных действий третьих лиц в новогодние праздники — на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего по страховым случаям обращались владельцы недвижимости в Московской, Вологодской, Ленинградской, Владимирской областей и Пермского края", — говорит Юлия Серова, начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха".

В преддверии праздников растет и спрос на страхование недвижимости, тем более что сегодня многие компании предлагают "сезонные" продукты, позволяющие оформить полис менее чем на год.

"Независимо от того, снимаете вы дом на летний период или сдаёте свой дом на время праздников, мы рекомендуем приобретать страховую защиту. И для арендаторов, и для арендодателей она будет полезна, — говорит Марина Григорьева, руководитель направления — владелец продукта ИФЛ входящей в группу "Росгосстрах" цифровой страховой "Пульс". — Если вы — арендатор, въезжаете в дом и не уверены в исправности коммуникаций и не хотите потом разбираться с хозяином за причиненный ущерб, оформите страховой полис. Если вы владелец загородного дома и сдаете его, то оформление полиса поможет быть спокойным за сдаваемое чужим людям имущество".

Марина Григорьева уточнила, что полис от СК "Пульс" — это возможность для клиента гибко настроить основные страховые параметры под свой индивидуальный запрос в мобильном приложении компании или на сайте. Также страхователь может выбрать необходимую ему сумму покрытия на мебель, технику или внутреннюю отделку. Или при необходимости добавить дополнительные строения на участке и указать риски — например, пожар, залив и кражу. Оформление полиса не требует предварительного осмотра или предоставления документов в страховую компанию. И такой полис можно приобрести на относительно короткий период — один или три месяца.

¹ Репрезентативный опрос проведен в марте 2024 года среди 1228 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ