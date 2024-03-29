В пяти районах области с 30 марта по 4 апреля временно отключат свет

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
30.03.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Александровка (ул. Комсомольский переулок д. 1,7,12, ул. Ленина д. 11, 13, ул. Советская д. 1-27 (нечетная сторона), 28-46 (четная сторона)
30.03.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Узюково (ул. Карла-Маркса, ул. Колхозная)
01.04.2024 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Сосновка (полностью)
01.04.2024 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Ташелка (ул. Зеленая, ул. Ставропольская, ул. Спортивная, ул. Сиреневая, ул. Климушкина, ул. Молодежная, ул. Лесная, ул. Дорожная)
02.04.2024 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):
Алексеевский район:
п. Авангард (ул. Садовая, ул. Первомайская, ул. Октябрьская, ул. Рабочая, ул. Советская, ул. Мостовая, ул. Восточная, ул. Луговая, ул. Черемушки. ул. Придорожная)
02.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Булькуновка
02.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Мулловка
02.04.2024 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Чулпан
02.04.2024 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. СТ. Ермаково
02.04.2024 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Камышла — СКИФ
02.04.2024 года с 09-00 до 10-00, с 15-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
д. Новое Ганькино (ул. Советская, Центральная, Иванова, Гагарина, Кавказская, Комсомольская)
02.04.2024 года с 09-00 до 10-00, с 15-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
д. Большое Микушкино (ул. Коммунаровская, ул. Чекмасовская, ул. Переулочная, ул. Советская, ул. Степная)
02.04.2024 года с 09-00 до 10-00, с 15-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
д. Сокский (ул. Садовая, ул. Школьная)
02.04.2024 года с 09-00 до 10-00, с 15-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
д. Ганькино Матак (ул. Партизанская, ул. Полевая, ул. Боровская, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Центральная)
03.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Шабановка
03.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Красные Дома
03.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Б. Фёдоровка
03.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Павловка
03.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
д. Стрела
03.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Вязовка
03.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
д. Мордвинка
03.04.2024 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Старая Балыкла
03.04.2024 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Новая Балыкла
03.04.2024 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Степановка
03.04.2024 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):
Камышлинский район:
С. Камышла
03.04.2024 года с 09-00 до 10-00, с 15-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
д. Ганькино Матак (ул. Партизанская, ул. Полевая, ул. Боровская, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Центральная)
03.04.2024 года с 09-00 до 10-00, с 15-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
д. Малое Микушкино (ул. Комсомольская, ул. Молодежная, ул. Октябрьская, ул. Первомайская)
03.04.2024 года с 09-00 до 10-00, с 15-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
д. Новое Ганькино (ул. Советская, ул. Центральная, ул. Иванова, ул. Гагарина, ул. Кавказкая, ул. Комсомольская)
03.04.2024 года с 09-00 до 10-00, с 15-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
д. Большое Микушкино (ул. Коммунаровская, ул. Чекмасовская, ул. Переулочная, ул. Советская, ул. Степная).
03.04.2024 года с 09-00 до 10-00, с 15-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Сокский (ул. Садовая, ул. Школьная)
03.04.2024 года с 09-00 до 10-00, с 15-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
д. Ганькино Матак (ул. Партизанская, ул. Полевая, ул. Боровская, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Центральная)
04.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Елховка
04.04.2024 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Камышла, ул. Южная
04.04.2024 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):
Камышлинский район:
д. Давлеткулово
04.04.2024 года с 09-00 до 10-00, с 15-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
д. Новое Ганькино (ул. Советская, ул. Центральная, ул. Иванова, ул. Гагарина, ул. Кавказкая, ул. Комсомольская)
04.04.2024 года с 09-00 до 10-00, с 15-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
д. Большое Микушкино (ул. Коммунаровская, ул. Чекмасовская, ул. Переулочная, ул. Советская, ул. Степная).
04.04.2024 года с 09-00 до 10-00, с 15-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Сокский (ул. Садовая, ул. Школьная)
04.04.2024 года с 09-00 до 10-00, с 15-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
д. Ганькин Матак (ул. Партизанская, ул. Полевая, ул. Боровская, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Центральная).
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.