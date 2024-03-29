В пяти районах области с 30 марта по 4 апреля временно отключат свет

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

30.03.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Александровка (ул. Комсомольский переулок д. 1,7,12, ул. Ленина д. 11, 13, ул. Советская д. 1-27 (нечетная сторона), 28-46 (четная сторона)

30.03.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Узюково (ул. Карла-Маркса, ул. Колхозная)

01.04.2024 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновка (полностью)

01.04.2024 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташелка (ул. Зеленая, ул. Ставропольская, ул. Спортивная, ул. Сиреневая, ул. Климушкина, ул. Молодежная, ул. Лесная, ул. Дорожная)

02.04.2024 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Алексеевский район:

п. Авангард (ул. Садовая, ул. Первомайская, ул. Октябрьская, ул. Рабочая, ул. Советская, ул. Мостовая, ул. Восточная, ул. Луговая, ул. Черемушки. ул. Придорожная)

02.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Булькуновка

02.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Мулловка

02.04.2024 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Чулпан

02.04.2024 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. СТ. Ермаково

02.04.2024 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Камышла — СКИФ

02.04.2024 года с 09-00 до 10-00, с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Новое Ганькино (ул. Советская, Центральная, Иванова, Гагарина, Кавказская, Комсомольская)

02.04.2024 года с 09-00 до 10-00, с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Большое Микушкино (ул. Коммунаровская, ул. Чекмасовская, ул. Переулочная, ул. Советская, ул. Степная)

02.04.2024 года с 09-00 до 10-00, с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Сокский (ул. Садовая, ул. Школьная)

02.04.2024 года с 09-00 до 10-00, с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Ганькино Матак (ул. Партизанская, ул. Полевая, ул. Боровская, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Центральная)

03.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Шабановка

03.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Красные Дома

03.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Б. Фёдоровка

03.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Павловка

03.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

д. Стрела

03.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Вязовка

03.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

д. Мордвинка

03.04.2024 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старая Балыкла

03.04.2024 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новая Балыкла

03.04.2024 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Степановка

03.04.2024 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):

Камышлинский район:

С. Камышла

03.04.2024 года с 09-00 до 10-00, с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Ганькино Матак (ул. Партизанская, ул. Полевая, ул. Боровская, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Центральная)

03.04.2024 года с 09-00 до 10-00, с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Малое Микушкино (ул. Комсомольская, ул. Молодежная, ул. Октябрьская, ул. Первомайская)

03.04.2024 года с 09-00 до 10-00, с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Новое Ганькино (ул. Советская, ул. Центральная, ул. Иванова, ул. Гагарина, ул. Кавказкая, ул. Комсомольская)

03.04.2024 года с 09-00 до 10-00, с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Большое Микушкино (ул. Коммунаровская, ул. Чекмасовская, ул. Переулочная, ул. Советская, ул. Степная).

03.04.2024 года с 09-00 до 10-00, с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Сокский (ул. Садовая, ул. Школьная)

03.04.2024 года с 09-00 до 10-00, с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Ганькино Матак (ул. Партизанская, ул. Полевая, ул. Боровская, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Центральная)

04.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Елховка

04.04.2024 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Камышла, ул. Южная

04.04.2024 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):

Камышлинский район:

д. Давлеткулово

04.04.2024 года с 09-00 до 10-00, с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Новое Ганькино (ул. Советская, ул. Центральная, ул. Иванова, ул. Гагарина, ул. Кавказкая, ул. Комсомольская)

04.04.2024 года с 09-00 до 10-00, с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Большое Микушкино (ул. Коммунаровская, ул. Чекмасовская, ул. Переулочная, ул. Советская, ул. Степная).

04.04.2024 года с 09-00 до 10-00, с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Сокский (ул. Садовая, ул. Школьная)

04.04.2024 года с 09-00 до 10-00, с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Ганькин Матак (ул. Партизанская, ул. Полевая, ул. Боровская, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Центральная).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.