В Самарской области финансовые услуги становятся еще доступнее

Финансовые организации активно развивают сервисы доставки своих продуктов. Это касается не только цифровых каналов, но и выездного сервиса. Например, ВТБ отчитался, что за первый квартал 2024 г. удвоил количество городов, где клиенты смогут воспользоваться услугами курьеров. Помимо Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, банк расширил географию доставки в Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Челябинской областях, Республике Башкортостан, а также в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае.

В Самарской области курьерская доставка сегодня доступна не только в крупных городах Самара, Тольятти, Сызрань, но и в пгт Петра Дубрава, пгт мирный, ПГГТ Осинки, селах Курумоч, Кротовка и Красноармейское. В планах регионального подразделения кратно увеличить охват населенных пунктов в регионе.

Сервис курьерской доставки работает в банке с 2022 года. Ежедневно в банк поступает до 80 тысяч заявок. Сегодня выездное обслуживание практически не отличается от посещения банковского офиса, оно также безопасно и защищает информацию клиентов. В ВТБ можно заказать кредитные, дебетовые и зарплатные карты, а также платежные стикеры. На встрече выездные менеджеры помогут оформить кредитные или сберегательные продукты банка, настроить цифровые сервисы и проконсультировать по всем вопросам обслуживания. Для вызова курьера достаточно оформить заявку на сайте банка, в ВТБ Онлайн или в контакт-центре. При этом важно, что услуга предоставляется бесплатно.

"Повышение доступности финансовых продуктов и услуг — одна из ключевых целей стратегии ВТБ на 2024–2026 годы. Помимо расширения офисной сети мы активно развиваем каналы, где клиентам удобно взаимодействовать с банком — в "цифре", по телефону или с курьером. В крупных городах, где высокий ритм жизни, во многих случаях гораздо проще выездному менеджеру доехать до клиента в кафе, на работу или в парк и оказать услуги, как в офисе. Поэтому мы активно расширяем не только число курьеров, но и территорию их работы. К концу года выездные сотрудники смогут обслуживать более 3,5 тыс. городов с населением более 10 тыс. человек, а в перспективе трех лет — 23 тыс. населенных пунктов с численностью от 1000 человек", — отметил Василий Палаткин, старший вице-президент ВТБ, руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания.

В рамках новой стратегии ВТБ к концу 2026 года услугами выездных менеджеров смогут воспользоваться 92% россиян в 23 тыс. городах и поселках. Для 80% пользователей курьерская доставка заказанных продуктов и сервисов будет доступна за 24 часа.