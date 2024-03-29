Пассажир легковушки погиб в столкновении с грузовиком под Сызранью

В пятницу, 29 марта, в Сызранском районе в ДТП с участием легковушки и грузовика погиб мужчина. об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, 46-летний водитель автомобиля Lada Priora, ехавший примерно в 19:00 по ул. Магистральной поселка Варламово, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Shacman. В ДТП погиб пассажир легкового автомобиля.
Аварийно-спасательные работы на месте проводили пожарные-спасатели противопожарной службы Самарской области и сотрудники регионального ГУ МЧС России.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!