Пассажир легковушки погиб в столкновении с грузовиком под Сызранью

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В пятницу, 29 марта, в Сызранском районе в ДТП с участием легковушки и грузовика погиб мужчина. об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области