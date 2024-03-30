В Красноярском районе в ДТП из трех автомобилей пострадал водитель перевернувшегося УАЗа

В пятницу, 29 марта, в 17:54 в Красноярском районе 24-летняя женщина-водитель, управляя грузовым автомобилем Howo, при перестроении не уступила дорогу автомобилю Mercedes-Benz и допустила столкновение.
От удара Mercedes-Benz совершил столкновение с автомобилем УАЗ, под управлением 34-летнего водителя. После чего УАЗ опрокинулся на левый бок.
На месте ДТП телесные повреждения получил водитель УАЗа, отпущен домой, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!