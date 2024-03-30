В Красноярском районе в ДТП из трех автомобилей пострадал водитель перевернувшегося УАЗа

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В пятницу, 29 марта, в 17:54 в Красноярском районе 24-летняя женщина-водитель, управляя грузовым автомобилем Howo, при перестроении не уступила дорогу автомобилю Mercedes-Benz и допустила столкновение.

Фото: ГУ МВД по Самарской области