ВСК: угонщики загрустили и переключились на раритеты

По итогам 1 квартала число угонов в России сократилось в 3 раза — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Самый заметный прирост преступлений был зафиксирован в Воронежской области — в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В столичном регионе число угонов, напротив, сократилось — с 75% от общего числа происшествий до 50%.

Также в 2024 году сокращение числа угонов было зафиксировано в Санкт-Петербурге (в 2 раза).

По данным ВСК, в 2024 году изменился и топ наиболее угоняемых авто. Если ранее антирейтинг возглавляли Hyundai (31%) и Kia (18%), то в 2024 году лидерами стали Hyundai и BMW (по 30%).

Наиболее угоняемыми моделями авто по итогам 2023 года стали BMW X5 и Hyundai Santa Fe.

Не менее 50% угонов пришлось на автомобили из корпоративных автопарков.

Средний размер выплаты в связи с угоном авто в 1 квартале вырос в 1,8 раз до 4,9 млн рублей. Самая крупная компенсация — 6,7 млн рублей — была выплачена жителю Вологды, чье авто (BMW X5) похитили в Воронеже.