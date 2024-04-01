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Страхование Финансы

ВСК: угонщики загрустили и переключились на раритеты

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам 1 квартала число угонов в России сократилось в 3 раза — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Самый заметный прирост преступлений был зафиксирован в Воронежской области — в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В столичном регионе число угонов, напротив, сократилось — с 75% от общего числа происшествий до 50%.

Также в 2024 году сокращение числа угонов было зафиксировано в Санкт-Петербурге (в 2 раза).

По данным ВСК, в 2024 году изменился и топ наиболее угоняемых авто. Если ранее антирейтинг возглавляли Hyundai (31%) и Kia (18%), то в 2024 году лидерами стали Hyundai и BMW (по 30%).

Наиболее угоняемыми моделями авто по итогам 2023 года стали BMW X5 и Hyundai Santa Fe.

Не менее 50% угонов пришлось на автомобили из корпоративных автопарков.

Средний размер выплаты в связи с угоном авто в 1 квартале вырос в 1,8 раз до 4,9 млн рублей. Самая крупная компенсация — 6,7 млн рублей — была выплачена жителю Вологды, чье авто (BMW X5) похитили в Воронеже.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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