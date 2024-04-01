В массовом ДТП под Самарой погиб водитель

В понедельник, 1 апреля, в Волжском районе Самарской области в ДТП погиб автомобилист. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Около 8:30 на 34 км трассы Самара — Волгоград столкнулись три автомобиля. Водитель Hyundai в тумане выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ с кирпичом. От удара легковушку развернуло обратно на свою полосу, где она столкнулась с Land Cruiser.

В результате водитель Hyundai скончался на месте ДТП. Кроме того, с травмами госпитализировали водителя КамАЗа.

Режим движения не изменяется. На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.