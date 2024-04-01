В массовом ДТП под Самарой погиб водитель

В понедельник, 1 апреля, в Волжском районе Самарской области в ДТП погиб автомобилист. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Около 8:30 на 34 км трассы Самара — Волгоград столкнулись три автомобиля. Водитель Hyundai в тумане выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ с кирпичом. От удара легковушку развернуло обратно на свою полосу, где она столкнулась с Land Cruiser.
В результате водитель Hyundai скончался на месте ДТП. Кроме того, с травмами госпитализировали водителя КамАЗа.
Режим движения не изменяется. На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!