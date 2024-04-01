Новикомбанк и Дальневосточный центр судостроения и судоремонта заключили соглашение о сотрудничестве

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, начал сотрудничество с Дальневосточным центром судостроения и судоремонта (ДЦСС). В феврале корпорация разместила в Новикомбанке первый депозит, а в ближайшем будущем планируется заключение соглашения в целях финансирования строительства крупнотоннажных судов.

Новикомбанк и ДЦСС намерены объединить усилия для развития стратегически важного промышленного проекта судостроительного комплекса "Звезда" — первой российской судоверфи крупнотоннажного производства, предназначенной для выпуска судов ледового класса, специальных судов и других видов морской техники.

Реализация проекта по строительству Судостроительного комплекса "Звезда" ведется консорциумом инвесторов по поручению Президента и Правительства Российской Федерации в городе Большой камень Приморского края. Оператором строительства выступает крупная отечественная нефтяная компания.

"Новикомбанк активно участвует в программах, направленных на реализацию стратегически важных проектов, в том числе и в судостроительной отрасли. Наша основная задача — обеспечить партнеров максимально выгодным кредитованием с использованием инструментов господдержки, содействуя реализации их производственных задач. Подписанное соглашение стало значимым шагом по развитию данного направления и призвано решить задачи по достижению технологического суверенитета и укреплению. независимости нашей страны", — подчеркнула Юлия Коваленко, управляющий филиалом Новикомбанка в Ростове-на-Дону.

ДЦСС создан для объединения судоремонтных и судостроительных мощностей в Дальневосточном федеральном округе. В состав центра входят предприятия в Приморском крае, в г. Хабаровске и на Камчатке, а также в г. Мурманске. Среди приоритетных задач компании — реализация инвестиционного проекта по строительству современного судостроительного комплекса, модернизация существующих производств и обеспечение конкурентоспособности выпускаемой продукции.