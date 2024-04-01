Новикомбанк и Дальневосточный центр судостроения и судоремонта заключили соглашение о сотрудничестве

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, начал сотрудничество с Дальневосточным центром судостроения и судоремонта (ДЦСС). В феврале корпорация разместила в Новикомбанке первый депозит, а в ближайшем будущем планируется заключение соглашения в целях финансирования строительства крупнотоннажных судов.
Новикомбанк и ДЦСС намерены объединить усилия для развития стратегически важного промышленного проекта судостроительного комплекса "Звезда" — первой российской судоверфи крупнотоннажного производства, предназначенной для выпуска судов ледового класса, специальных судов и других видов морской техники.
Реализация проекта по строительству Судостроительного комплекса "Звезда" ведется консорциумом инвесторов по поручению Президента и Правительства Российской Федерации в городе Большой камень Приморского края. Оператором строительства выступает крупная отечественная нефтяная компания.
"Новикомбанк активно участвует в программах, направленных на реализацию стратегически важных проектов, в том числе и в судостроительной отрасли. Наша основная задача — обеспечить партнеров максимально выгодным кредитованием с использованием инструментов господдержки, содействуя реализации их производственных задач. Подписанное соглашение стало значимым шагом по развитию данного направления и призвано решить задачи по достижению технологического суверенитета и укреплению. независимости нашей страны", — подчеркнула Юлия Коваленко, управляющий филиалом Новикомбанка в Ростове-на-Дону.
ДЦСС создан для объединения судоремонтных и судостроительных мощностей в Дальневосточном федеральном округе. В состав центра входят предприятия в Приморском крае, в г. Хабаровске и на Камчатке, а также в г. Мурманске. Среди приоритетных задач компании — реализация инвестиционного проекта по строительству современного судостроительного комплекса, модернизация существующих производств и обеспечение конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Последние комментарии
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.
Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.
Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.