16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Топ-менеджеры Газбанка в кассации отбились от претензий на 1 млрд Сбер поприветствовал полумиллионного посетителя своего павильона на выставке "Россия" Поволжский банк Сбербанка возглавила Наталия Цайтлер Объем вкладов на счетах жителей Самарской области увеличился за год почти на 23% Апелляция отказала АСВ в исключении Владимира Аветисяна из реестра кредиторов "Газбанка" первой очереди

Банки Финансы

Новикомбанк и Дальневосточный центр судостроения и судоремонта заключили соглашение о сотрудничестве

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, начал сотрудничество с Дальневосточным центром судостроения и судоремонта (ДЦСС). В феврале корпорация разместила в Новикомбанке первый депозит, а в ближайшем будущем планируется заключение соглашения в целях финансирования строительства крупнотоннажных судов.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Новикомбанк и ДЦСС намерены объединить усилия для развития стратегически важного промышленного проекта судостроительного комплекса "Звезда" — первой российской судоверфи крупнотоннажного производства, предназначенной для выпуска судов ледового класса, специальных судов и других видов морской техники.

Реализация проекта по строительству Судостроительного комплекса "Звезда" ведется консорциумом инвесторов по поручению Президента и Правительства Российской Федерации в городе Большой камень Приморского края. Оператором строительства выступает крупная отечественная нефтяная компания.

"Новикомбанк активно участвует в программах, направленных на реализацию стратегически важных проектов, в том числе и в судостроительной отрасли. Наша основная задача — обеспечить партнеров максимально выгодным кредитованием с использованием инструментов господдержки, содействуя реализации их производственных задач. Подписанное соглашение стало значимым шагом по развитию данного направления и призвано решить задачи по достижению технологического суверенитета и укреплению. независимости нашей страны", — подчеркнула Юлия Коваленко, управляющий филиалом Новикомбанка в Ростове-на-Дону.

ДЦСС создан для объединения судоремонтных и судостроительных мощностей в Дальневосточном федеральном округе. В состав центра входят предприятия в Приморском крае, в г. Хабаровске и на Камчатке, а также в г. Мурманске. Среди приоритетных задач компании — реализация инвестиционного проекта по строительству современного судостроительного комплекса, модернизация существующих производств и обеспечение конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5