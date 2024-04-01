В Ставропольском и Шигонском районах временно отключат свет 2 и 3 апреля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

02.04.2024 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Александровка (ул. Александровская, ул. Кирова, Комсомольский пер, Садовый пер., ул. Ленина, ул. Советская, ул. Степана Разина, ул. Спартака, ул. ул. Лазо, ул. Красноармейская);

02.04.2024 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Кяхта (полностью);

02.04.2024 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Кузькино (полностью);

02.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Рассвет (ул. Садовая, 91-121, ул. Звездная);

02.04.2024 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Узюково (ул. Придорожная, ул. Победы, ул. Жукова, ул. Ленина, ул. Сиреневая);

02.04.2024 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Пискалы (ул. Куйбышева, ул. Красногорская, ул. Ставропольская, ул. Пролетарская, ул. Больничная, ул. Чапаева, ул. Мира, ул. Луговая, ул. Лесная);

03.04.2024 с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Пискалы (ул. Озерная, ул. Комсомольская, ул. Гагарина, проезд Гагаринский, ул. Первомайская, проезд Октябрьский, ул. Октябрьская, ул. Мира, ул. Полевая, ж. м. Колос).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.