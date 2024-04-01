Новикомбанк стал участником форума "Машиностроение" в ВГТУ

Новикомбанк принял участие в форуме "Машиностроение", который состоялся в Воронежском государственном техническом университете. Опорный банк Госкорпорации Ростех рассказал о мерах господдержки как инструменте повышения эффективности инвестиций в промышленность и обсудил с экспертами вопросы привлечения талантливой молодежи в реальный сектор экономики.
Инициаторами проведения форума выступили Воронежский государственный технический университет совместно с правительством Воронежской области и Воронежским региональным отделением Союза машиностроителей России. В 2019 году финансовый институт заключил соглашение о сотрудничестве с Воронежским региональным отделением (ВРО) СоюзМаш и ВГТУ, направленное на поддержку программ по популяризации инженерных специальностей в регионе.
Основными темами форума стали развитие интеграционных процессов и мер поддержки машиностроительной отрасли, ее цифровизация, а также импортозамещение и проблемы ускоренной подготовки высококвалифицированных кадров. С докладами выступили руководители региональных и московских промышленных предприятий, а также представители ведущих вузов: ВГТУ, МГТУ им. Баумана, Московского авиационного института.
Выступая с докладом о льготных инструментах финансирования промышленности, заместитель управляющего дополнительного офиса Новикомбанка в Воронеже Илья Лазукин подчеркнул важность развития кадрового потенциала машиностроения. Ведь достижение страной технологического суверенитета невозможно без формирования инновационного поколения молодых специалистов, а значит без тесного взаимодействия производственной индустрии и образования.
"Именно поддержка устремлений молодых инженеров и конструкторов является залогом успешного будущего отечественной промышленности. И наша главная задача — объединить усилия всех сфер — от научной до производственной — для того, чтобы знания и разработки молодых квалифицированных специалистов, восприимчивых ко всему новому, стали основой для выпуска прорывной продукции", — подчеркнул Илья Лазукин.
Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева — куратор ВРО СоюзМаш. Новикомбанк в партнерстве с Воронежским региональным отделением СоюзМаш проводит работу по популяризации инженерных специальностей, поддерживая такие программы по привлечению молодежи в промышленный сектор, как акция "Неделя без турникетов", олимпиада "Звезда" и форум "Инженеры будущего".
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