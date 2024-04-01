50 пьяных водителей поймали за три дня в Самарской области

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За три дня, с 29 по 31 марта, в Самарской области сотрудники ГИБДД остановили 50 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области