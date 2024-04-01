50 пьяных водителей поймали за три дня в Самарской области

За три дня, с 29 по 31 марта, в Самарской области сотрудники ГИБДД остановили 50 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Кроме того, 150 автомобилистов не использовали ремни безопасности. Еще 142 человека нарушили правила тонировки, а 38 — неправильно перевозили детей.
Помимо этого, 82 водителя не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы попались на нарушении ПДД 74 раза.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !