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Происшествия

50 пьяных водителей поймали за три дня в Самарской области

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За три дня, с 29 по 31 марта, в Самарской области сотрудники ГИБДД остановили 50 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Кроме того, 150 автомобилистов не использовали ремни безопасности. Еще 142 человека нарушили правила тонировки, а 38 — неправильно перевозили детей.

Помимо этого, 82 водителя не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы попались на нарушении ПДД 74 раза.

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