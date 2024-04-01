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Страхование Финансы

"Ингосстрах" и Университетская гимназия МГУ: инновации в сегменте ДМС

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Выпускники Университетской гимназии МГУ им. Ломоносова совместно с экспертами команды "Ингосстраха" в рамках сотрудничества разработали проект по отслеживанию состояния здоровья застрахованных. Защита совместного проекта состоялась 15 марта.

Один из приоритетов "Ингосстраха" − работа с талантами. Поэтому в 2022 году стартовал совместный проект Университетской гимназии МГУ им. Ломоносова и компании, над которым работали 10 учеников нескольких блоков: экономического, правового и IT блока. Со стороны "Ингосстраха" проект курировали директор департамента медицинского страхования Анастасия Скурихина и лидер блока развития цифровых сервисов департамента медицинского страхования Ксения Черевко. Со стороны гимназии МГУ методологическим сопровождением проекта занималась Евгения Миньяр-Белоручева, старший методист гуманитарного направления Университетской гимназии МГУ.

Актуальность проекта обусловлена необходимостью оказания своевременной медицинской помощи в моменте, без промедления. На данный момент практически отсутствуют механизмы предиктивной работы страховых компаний с состоянием здоровья клиентов, которые помогали бы определять слабые места и риски. Технология позволила бы диагностировать и корректировать намечающиеся заболевания или их обострения (декомпенсации) быстро и эффективно на раннем этапе, не допуская развития.

Общими усилиями участников удалось рассчитать экономическую выгоду, написать правовой меморандум, создать мобильное приложение на Android платформе. В течение всего времени проекта процесс лидировали эксперты "Ингосстраха". Ксения Черевко — лидер блока цифровых сервисов — полностью курировала и организовывала проект, руководила совместной работой и поддерживала участников, помогала готовиться к защите. Другие эксперты компании консультировали участников в рамках своих направлений — помогали определить метрики здоровья, погружали в методологию Agile и т. п.

Для мониторинга здоровья застрахованных было решено использовать умные часы, которые позволяют отслеживать такие показатели, как количество шагов, пульс, длительность сна и т. п., а собранные данные могут быть выведены для аналитики.

"Трудно переоценить важность совместных проектов с ребятами, которые только готовятся к старту своей карьеры. Это отличная возможность для обеих сторон познакомиться, присмотреться друг к другу, а также поработать на благо застрахованных. Мы признательны всем участникам, а также руководству Университетской гимназии МГУ им. Ломоносова за сотрудничество", — комментирует Анастасия Скурихина, директор департамента медицинского страхования "Ингосстраха".

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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