"Ингосстрах" и Университетская гимназия МГУ: инновации в сегменте ДМС

Выпускники Университетской гимназии МГУ им. Ломоносова совместно с экспертами команды "Ингосстраха" в рамках сотрудничества разработали проект по отслеживанию состояния здоровья застрахованных. Защита совместного проекта состоялась 15 марта.
Один из приоритетов "Ингосстраха" − работа с талантами. Поэтому в 2022 году стартовал совместный проект Университетской гимназии МГУ им. Ломоносова и компании, над которым работали 10 учеников нескольких блоков: экономического, правового и IT блока. Со стороны "Ингосстраха" проект курировали директор департамента медицинского страхования Анастасия Скурихина и лидер блока развития цифровых сервисов департамента медицинского страхования Ксения Черевко. Со стороны гимназии МГУ методологическим сопровождением проекта занималась Евгения Миньяр-Белоручева, старший методист гуманитарного направления Университетской гимназии МГУ.
Актуальность проекта обусловлена необходимостью оказания своевременной медицинской помощи в моменте, без промедления. На данный момент практически отсутствуют механизмы предиктивной работы страховых компаний с состоянием здоровья клиентов, которые помогали бы определять слабые места и риски. Технология позволила бы диагностировать и корректировать намечающиеся заболевания или их обострения (декомпенсации) быстро и эффективно на раннем этапе, не допуская развития.
Общими усилиями участников удалось рассчитать экономическую выгоду, написать правовой меморандум, создать мобильное приложение на Android платформе. В течение всего времени проекта процесс лидировали эксперты "Ингосстраха". Ксения Черевко — лидер блока цифровых сервисов — полностью курировала и организовывала проект, руководила совместной работой и поддерживала участников, помогала готовиться к защите. Другие эксперты компании консультировали участников в рамках своих направлений — помогали определить метрики здоровья, погружали в методологию Agile и т. п.
Для мониторинга здоровья застрахованных было решено использовать умные часы, которые позволяют отслеживать такие показатели, как количество шагов, пульс, длительность сна и т. п., а собранные данные могут быть выведены для аналитики.
"Трудно переоценить важность совместных проектов с ребятами, которые только готовятся к старту своей карьеры. Это отличная возможность для обеих сторон познакомиться, присмотреться друг к другу, а также поработать на благо застрахованных. Мы признательны всем участникам, а также руководству Университетской гимназии МГУ им. Ломоносова за сотрудничество", — комментирует Анастасия Скурихина, директор департамента медицинского страхования "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.