Алексей Чернецов назначен генеральным директором ВТБ Мобайл

С 1 апреля генеральным директором ВТБ Мобайл назначен Алексей Чернецов, который перешел на эту должность из ПАО "Ростелеком". Он будет отвечать за развитие и укрепление позиций оператора ВТБ на рынке мобильной связи и услуг цифровых сервисов.

Ключевыми задачами топ-менеджера станут развитие конвергентных продуктов, увеличение доли проникновения мобильной связи в продукты банка, развитие экосистемы ВТБ как часть реализации новой стратегии банка, а также продвижение ВТБ Мобайл для клиентов и партнеров ВТБ.

Сегодня стать абонентом ВТБ Мобайла можно в более 20 субъектах РФ. В течение текущего года мобильный оператор планирует удвоить число регионов присутствия. В апреле подключиться к мобильному оператору смогут жители ХМАО, ЯНАО, Республики Карелии, Приморского края, Ярославской, Вологодской и Мурманской областей.

Мобильный оператор ВТБ Мобайл был запущен в сентябре 2019 года в партнерстве с Tele2. Сегодня клиентам доступны оплата до 100% услуг бонусами программы лояльности ВТБ, единый тариф по всей стране, безлимитные звонки внутри сети. Абонентам предоставляется бесплатный доступ к приложениям ВТБ Онлайн и ВТБ Мои Инвестиции, в том числе за границей и при нулевом балансе. Безопасность мобильной связи обеспечивается защитой от подмены SIM-карты и спам-звонков, а также отсутствием платных подписок и непредвиденных списаний. Получить SIM-карту можно как в офисе ВТБ, так и дистанционно, заказав доставку в удобное место на сайте оператора или маркетплейсе Ozon.

Для клиентов, получающих пенсию в ВТБ, действует скидка до 50% на услуги связи на два года. Кроме того, для данной категории абонентов ВТБ Мобайл предлагает совместный продукт со страховой компанией "Пульс", который расширяет социальные гарантии: бесплатный полис от травм и инвалидности со страховым покрытием в 100 тыс. рублей, действующий на всей территории России. Для самозанятых клиентов банка также действует скидка 50% на услуги связи на один год.