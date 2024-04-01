Алексей Чернецов назначен генеральным директором ВТБ Мобайл

С 1 апреля генеральным директором ВТБ Мобайл назначен Алексей Чернецов, который перешел на эту должность из ПАО "Ростелеком". Он будет отвечать за развитие и укрепление позиций оператора ВТБ на рынке мобильной связи и услуг цифровых сервисов.
Ключевыми задачами топ-менеджера станут развитие конвергентных продуктов, увеличение доли проникновения мобильной связи в продукты банка, развитие экосистемы ВТБ как часть реализации новой стратегии банка, а также продвижение ВТБ Мобайл для клиентов и партнеров ВТБ.
Сегодня стать абонентом ВТБ Мобайла можно в более 20 субъектах РФ. В течение текущего года мобильный оператор планирует удвоить число регионов присутствия. В апреле подключиться к мобильному оператору смогут жители ХМАО, ЯНАО, Республики Карелии, Приморского края, Ярославской, Вологодской и Мурманской областей.
Мобильный оператор ВТБ Мобайл был запущен в сентябре 2019 года в партнерстве с Tele2. Сегодня клиентам доступны оплата до 100% услуг бонусами программы лояльности ВТБ, единый тариф по всей стране, безлимитные звонки внутри сети. Абонентам предоставляется бесплатный доступ к приложениям ВТБ Онлайн и ВТБ Мои Инвестиции, в том числе за границей и при нулевом балансе. Безопасность мобильной связи обеспечивается защитой от подмены SIM-карты и спам-звонков, а также отсутствием платных подписок и непредвиденных списаний. Получить SIM-карту можно как в офисе ВТБ, так и дистанционно, заказав доставку в удобное место на сайте оператора или маркетплейсе Ozon.
Для клиентов, получающих пенсию в ВТБ, действует скидка до 50% на услуги связи на два года. Кроме того, для данной категории абонентов ВТБ Мобайл предлагает совместный продукт со страховой компанией "Пульс", который расширяет социальные гарантии: бесплатный полис от травм и инвалидности со страховым покрытием в 100 тыс. рублей, действующий на всей территории России. Для самозанятых клиентов банка также действует скидка 50% на услуги связи на один год.
Алексей Чернецов родился 29 ноября 1977 года в Ленинграде. Карьерный путь начал с 1999 года в группе компаний "Телекоминвест" (Санкт-Петербург), где занимался развитием IT и интернет-технологий. С 2005 года был директором московского представительства контент-провайдера Zed Group (Испания). С 2008 года занимался партнерскими проектами в Mail.Ru Group и отвечал за региональное развитие операторов в группе компаний "Связьинвест". С 2011 года работал в ПАО "МегаФон", где отвечал за реализацию MVNO-проектов в блоке развития корпоративного бизнеса. В 2016 году был приглашен в ПАО "Ростелеком", где создал мобильного оператора (MVNO) для массового и корпоративного сегментов компании.