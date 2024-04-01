Контакт-центр ВСК — лауреат премии "Хрустальная гарнитура"

Контакт-центр Страхового Дома ВСК получил награду "Высокое одобрение жюри" 20-го сезона Международной программы лучших из лучших CСGuru Awards | Хрустальная Гарнитура.

Команду ВСК представляли руководитель управления развития дистанционных продаж Кристина Ковачева и методолог Ольга Новохатская. Они защитили эссе на тему "Сотрудник — сердце компании". В результате ВСК заняла призовое место в номинации конкурса "Лучшая практика сохранения талантов, сокращения текучки персонала". Конкуренцию компании составляли крупнейшие российские компании, среди которых Сбер, Газпромбанк, ВТБ.

Сегодня ВСК имеет один из самых современных автоматизированных контакт-центров в страховой отрасли России. В нем трудятся более 400 сотрудников, у которых есть доступ к детальному цифровому профилю клиента. Это обеспечивает максимально персонализированное взаимодействие и обработку 99% входящих обращений в течение двух минут. При этом время дозвона до оператора составляет менее 20 секунд.

Также коммуникации с клиентами ведутся через такие каналы, как популярные мессенджеры и чат-бот в мобильном приложении "ВСК страхование". Это позволяет клиенту экономить время.

"В современном быстроменяющемся мире, чтобы стать успешной, компания обязана быть омниканальной. Необходимо развивать взаимодействие с клиентами, выходить на удобные для них каналы связи. За последние пару лет производительность сотрудников контакт-центра ВСК выросла более чем на 30%, а время обработки обращений сократилось на 30 секунд. Как итог, уровень удовлетворенности клиентов вырос с 4 до 4,7 баллов по 5-балльной шкале. Теперь эти результаты высоко оценило бизнес-сообщество, что дает нам еще больший стимул совершенствовать сервис", — отметил Максим Кирсанов, руководитель активного контакт-центра Страхового Дома ВСК.

Международная программа лучших из лучших CСGuru Awards | Хрустальная Гарнитура — признанная участниками рынка профессиональная награда в индустрии дистанционного взаимодействия с клиентами. Премия вручается ежегодно с 2005 года.