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Страхование Финансы

Контакт-центр ВСК — лауреат премии "Хрустальная гарнитура"

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Контакт-центр Страхового Дома ВСК получил награду "Высокое одобрение жюри" 20-го сезона Международной программы лучших из лучших CСGuru Awards | Хрустальная Гарнитура.

Команду ВСК представляли руководитель управления развития дистанционных продаж Кристина Ковачева и методолог Ольга Новохатская. Они защитили эссе на тему "Сотрудник — сердце компании". В результате ВСК заняла призовое место в номинации конкурса "Лучшая практика сохранения талантов, сокращения текучки персонала". Конкуренцию компании составляли крупнейшие российские компании, среди которых Сбер, Газпромбанк, ВТБ.

Сегодня ВСК имеет один из самых современных автоматизированных контакт-центров в страховой отрасли России. В нем трудятся более 400 сотрудников, у которых есть доступ к детальному цифровому профилю клиента. Это обеспечивает максимально персонализированное взаимодействие и обработку 99% входящих обращений в течение двух минут. При этом время дозвона до оператора составляет менее 20 секунд.

Также коммуникации с клиентами ведутся через такие каналы, как популярные мессенджеры и чат-бот в мобильном приложении "ВСК страхование". Это позволяет клиенту экономить время.

"В современном быстроменяющемся мире, чтобы стать успешной, компания обязана быть омниканальной. Необходимо развивать взаимодействие с клиентами, выходить на удобные для них каналы связи. За последние пару лет производительность сотрудников контакт-центра ВСК выросла более чем на 30%, а время обработки обращений сократилось на 30 секунд. Как итог, уровень удовлетворенности клиентов вырос с 4 до 4,7 баллов по 5-балльной шкале. Теперь эти результаты высоко оценило бизнес-сообщество, что дает нам еще больший стимул совершенствовать сервис", — отметил Максим Кирсанов, руководитель активного контакт-центра Страхового Дома ВСК.

Международная программа лучших из лучших CСGuru Awards | Хрустальная Гарнитура — признанная участниками рынка профессиональная награда в индустрии дистанционного взаимодействия с клиентами. Премия вручается ежегодно с 2005 года.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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